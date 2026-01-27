我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）官方今（27）日正式公布2026年全明星周末「新秀挑戰賽（Rising Stars）」的參賽名單。這場備受矚目的新星對抗賽將於2月13日在加州英格伍德（Inglewood）的直覺巨蛋（Intuit Dome）舉行，共有11名二年級生、10名新秀以及7名發展聯盟（G League）球員入選。本屆新秀陣容星光熠熠，由去年選秀狀元弗拉格（Cooper Flagg）領銜，加上探花艾吉康（VJ Edgecombe）與第四順位努佩爾（Kon Knueppel），所有10名入選的一年級生皆為去年選秀的樂透區成員。相較之下，二年級生陣容則更具多元性，包含如薩爾（Alex Sarr）與凱索（Stephon Castle）等五位樂透新秀，其餘成員則涵蓋了首輪中後段甚至次輪的驚奇人選。本次賽事採取迷你錦標賽制。21名 NBA 新秀與二年級生將由助理教練選出，並於週二進行選秀，分入三支各由7人組成的球隊。NBA傳奇巨星安東尼（Carmelo Anthony）、卡特（Vince Carter）與麥格雷迪（Tracy McGrady）將擔任這三隊的「榮譽教練」親自選人；而發展聯盟隊則由小瑞佛斯（Austin Rivers）領軍。至於4位實際的球隊總教練將由全明星賽教練團的助理教練擔任。賽制方面，四支球隊將進行單場淘汰制的準決賽，率先達到40分的球隊獲勝；兩支獲勝隊伍將進入決賽，決賽則以先得到25分者奪冠。弗拉格（Cooper Flagg，獨行俠）艾吉康（VJ Edgecombe，76人）努佩爾（Kon Knueppel，黃蜂）哈珀（Dylan Harper，馬刺）迪明（Egor Dёmin，籃網）約翰遜（Tre Johnson，巫師）考沃德（Cedric Coward，灰熊）費爾斯（Jeremiah Fears，鵜鶘）莫瑞鮑爾斯（Collin Murray-Boyles，暴龍）昆恩（Derik Queen，鵜鶘）布澤里斯（Matas Buzelis，公牛）薩爾（Alex Sarr，巫師）凱索（Stephon Castle，馬刺）謝潑德（Reed Sheppard，火箭）克林根（Donovan Clingan，拓荒者）史班瑟（Cam Spencer，灰熊）喬治（Kyshawn George，巫師）泰森（Jaylon Tyson，騎士）米契爾（Ajay Mitchell，雷霆）威爾（Kel’el Ware，熱火）威爾斯（Jaylen Wells，灰熊）楊瀚森（Yang Hansen，瑞普城重混/拓荒者附屬）尼德豪瑟（Yanic Konan Niederhauser，聖地牙哥快艇）馬丁（Alijah Martin，暴龍905）紐頓（Tristen Newton，毒蛇/火箭附屬）賈西亞（David Jones Garcia，奧斯汀馬刺）哈珀二世（Ron Harper Jr.，緬因塞爾提克）伊斯特（Sean East II，鹽湖城之星/爵士附屬）