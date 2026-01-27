我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年1月26日（台灣時間27日），是籃球史上最令人心碎的日子之一——傳奇球星科比·布萊恩（Kobe Bryant）逝世屆滿6周年的紀念日。6年前的今天，科比、他年僅13歲的女兒吉安娜（Gianna Bryant）以及另外7名乘客，在加州卡拉巴薩斯（Calabasas）的一場直升機失事中不幸喪生。科比逝世時年僅41歲。身為洛杉磯湖人隊的傳奇，他在20年職業生涯中贏得5座NBA總冠軍、2次決賽MVP、1次例行賽MVP，並18次入選明星賽。然而，科比留給世人最珍貴的遺產不僅是榮譽，更是激勵一整個世代的「曼巴精神（Mamba Mentality）」——那種對卓越不懈追求的執著。當前NBA球星凱文·洛夫（Kevin Love）近日受訪時感性憶及科比，稱其始終是所有球員的榜樣。洛夫曾於2012年與科比在美國隊並肩作戰，他表示科比對籃球的熱情與鬥志，至今仍深深影響著猶他爵士隊及全聯盟的年輕後衛與工作人員。🏀科比·布萊恩（Kobe Bryant，41歲） 5屆NBA總冠軍、奧斯卡最佳動畫短片獎得主。他不僅是歷史級別的球星，更是女性籃球運動的堅定倡導者，曾言：「我們一生中最大的錯誤，就是以為自己還有時間。」🏀吉安娜·布萊恩（Gianna Bryant，13歲） 綽號「Gigi」，繼承了父親的籃球天賦。她的夢想是進入康乃狄克大學（UConn）並在WNBA效力。她是那場青少年籃球賽的核心，也是無數人心目中勇敢、有禮的代名詞。🏀約翰·阿爾托貝利（John Altobelli，56歲） 資深棒球教練，曾帶領橙縣海岸學院（OCC）拿下4座州冠軍。他被球員視為如父親般存在的良師，生涯培養出多位大聯盟球星。🏀凱莉·阿爾托貝利（Keri Altobelli，46歲）與 艾莉莎·阿爾托貝利（Alyssa Altobelli，14歲） 約翰教練的妻子與女兒。艾莉莎是吉安娜的隊友，家屬形容她是個擁有極具感染力笑聲的女孩；凱莉則是家庭的堅強領導者。🏀莎拉·切斯特（Sarah Chester）與 佩頓·切斯特（Payton Chester，13歲） 同樣是Gigi的隊友及其母親。佩頓以其溫柔的個性和對籃球的熱情受人喜愛。🏀克莉絲蒂娜·毛瑟（Christina Mauser，38歲） 曼巴體育學院的助理教練，是一名優秀的教師與母親。🏀阿拉·佐巴揚（Ara Zobayan，50歲） 當天的直升機飛行員，擁有超過8000小時的飛行經驗。即便科比已離開我們6年，他的座右銘依然迴盪在球迷耳中：「開心點，享受生活。生命太短促，不能灰頭土臉或氣餒，你必須持續前進。」在2026年的今天，全球各地粉絲透過各種方式紀念這9位罹難者，他們選擇記住這些生命活出的光彩，而非他們離去的方式。