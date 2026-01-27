我是廣告 請繼續往下閱讀

▲7LING發文透露自己因為Lulu妹妹對姊姊的致詞爆哭。（圖／7LING Threads@hiphopnikesoul_moveon）

藝人夫妻檔Lulu（黃路梓茵）、陳漢典在25日於文華東方酒店舉行婚禮，現場多位大咖藝人到場祝賀，陣容堪比頒獎典禮。其中舞者兼編舞老師的7LING aka NIKE CHEN也現身，還於今（27）日發文透露在婚禮上爆哭，不只因為Lulu跟陳漢典誓詞太感動，還因為Lulu妹妹路馬力的話而爆淚。她表示Lulu妹妹在台上數度哽咽，感謝只大自己1歲的Lulu，從小就背負做姊姊責任，雖然不知道姊姊在演藝圈是不是真的快樂，「但是妳跟姐（姊）夫在一起，可以再次的笑的像個小孩」。7LING今日在Threads透露當天去Lulu跟陳漢典婚禮的心境，她認為雖然夫妻倆誓詞感人，但最讓自己爆哭的是Lu妹對姊姊說的話，「Lulu明明只大她一歲，卻出生就要學做姊姊，從小就要背負姊姊的責任」，然後Lulu妹妹還數度哽咽表示：「雖然我們不確定妳在演藝圈是不是真的快樂，但是妳跟姊夫在一起，至少我確定妳不會再需要背負著當姊姊的重任，可以再次的笑的像個小孩」。這段姊妹之間的感性告白，直接讓7LING忍不住爆淚，「那種自己拼死拼活但有家人默默在心疼，在擔心自己有沒有真的快樂的那種感覺～哇啊啊啊我不行了」。這段話也引來許多人的共鳴，「姊妹情深呀，父母給的自身教育也都是無私的愛」、「漢典做到讓全家人安心託付，真的好感動」、「這妹妹沒有白疼，真的會感動到哭」，大讚Lulu一家都非常有愛。Lulu予陳漢典在婚禮上的誓詞感動眾人，Lulu開玩笑表示嫁給陳漢典有個小小的缺點，「原以為我很獨立勇敢，但我現在變得不能沒有你，你知道我怕輸、怕丟臉，可是我最怕的是不能沒有你」。Lulu繼續說，若下輩子彼此身分不同，也請陳漢典務必要找到她，「不然我會很傷心很傷心，老公我愛你，這次保證萬無一失了」。陳漢典則甜蜜回應：「可以站在這跟妳交換誓言是我最幸福的時候，我會好好感受現在，用力記住一切，過幾輩子我都不會忘記」。陳漢典提到自己常在想活著的目的是什麼，接著告白：「我的目的就是找到愛的人，她也愛我，一起有個家、生女育兒，攜手過一輩子」，如今已完成一半，陳漢典也向Lulu說：「妳就是我想生活一輩子的人，妳讓我變得更勇敢、更能做自己，謝謝讓我生命變得更完整。