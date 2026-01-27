我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊負責商務戰略與分析的副總裁麥克·史潘納特（Michael Spetner）今（27）日親自赴日，於東京都內召開記者會，宣布針對日本居民開設的官方球迷俱樂部「Dodgers Fan Club」2026年球季的新計畫。史潘納特透露，俱樂部在2025年首年營運便成功招募4萬名會員，而今年的終極目標是讓會員數突破10萬人大關。隨著大谷翔平（Shohei Ohtani）、山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）以及即將加盟的佐佐木朗希（Roki Sasaki）「日本三巨頭」正式集結，道奇隊在日本的關注度已達到前所未有的高度。史潘納特指出，去年推出的MVP會員方案年費雖高達7.5萬日圓（約折合新台幣1.6萬元），但竟然在開賣後短短2分鐘內便宣告售罄。針對2026年球季，俱樂部將提供更多夢幻體驗，包括讓會員有機會近距離接觸世界大賽（World Series）冠軍獎盃與冠軍戒指，甚至與退役傳奇球星交流。史潘納特盛讚日本球迷：「日本粉絲的熱情處於不同層次，不僅是世界頂尖，更對運動抱持著深厚的敬意，這是日本球迷獨有的特徵。」官方宣布自27日正午起開放2026年度新會員入會，並祭出多項令球迷瘋狂的特典：參加抽選即有機會獲得2026年世界棒球經典賽（WBC）東京巨蛋預賽的雙人門票（包含最高等級的SSS、SS、S指定席）。另外還有獨家限定禮盒，包含大谷翔平主題搖頭娃娃、印有2024/2025年世界大賽連霸標誌的專屬紀念帽。參加山本由伸投手的線上直播問答（Q&A），並有權參與在東京都內舉辦的各項道奇隊相關限定活動。