南韓人氣男團ASTRO成員車銀優，近日捲入高達200億韓元（約新台幣4.7億元）的逃稅疑雲，案件金額是韓國演藝圈前所未見的最高等級，不僅由有「財界死神」之稱的首爾地方國稅廳調查4局介入調查，也迅速引爆外界關注。風波延燒短短數日，，仍止不住品牌切割潮，後，時尚品牌MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD也火速將其相關廣告設為非公開，廠商態度明顯轉變。擁有「臉蛋天才」稱號的車銀優，這次捲入高達200億韓元的逃稅疑雲，被視為韓國演藝圈前所未見、金額最高等級的案件，即使車銀優親自發長文道歉，仍止不住廣告商陸續切割，尤其是為了逃稅而使出的手法曝光後，也讓原本以他作為門面代言的品牌接連出現下架動作，繼美妝品牌Abib隱藏代言影片與照片後，時尚品牌MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD也將與車銀優相關的廣告內容設為非公開。MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD去年才剛選定車銀優擔任代言人，事件曝光當天下午品牌方一度表示暫時不會採取特別措施，沒想到在車銀優道歉認錯後，短短幾個小時態度轉彎。除了上述品牌外，車銀優目前仍握有金融、時尚、美妝、零售流通等多項代言，後續動向也備受關注。車銀優在22日爆出逃稅，4天後26日表示：據了解，車銀優是在迎接農曆年期間，趁著首次休假結束後返回部隊處理相關事情，同時已委任法務法律代理人，針對國稅廳通知的200億韓元追繳稅款結果，持續處理後續的法律事宜。首爾地方國稅廳調查4局去年針對車銀優展開高強度稅務調查，起因是他被指涉嫌透過母親設立的一人企劃公司進行逃稅。據了解，車銀優長期以來是以與所屬公司Fantagio，以及母親成立的一人企劃公司簽訂演藝活動支援用役契約的方式進行活動，，不過國稅廳認定該一人企劃公司並未實際提供相關勞務，實質上屬於空殼公司。這次介入調查的並非一般稅務單位，而是被外界稱為「財界死神」的首爾地方國稅廳調查4局，該單位並不負責例行性稅務稽查，僅在接獲逃稅舉報，或發現重大非法資金流向時才會出手，主要鎖定大型企業、高所得者、政商界人士及重大逃稅案件，因此一旦由調查4局介入，通常就不只是單純的會計疏失，而是涉及故意逃稅或資金挪用等重大嫌疑。國稅廳方面認為，車銀優與其母親為了降低最高可達45%的所得稅率，透過設立法人分散個人所得，改適用比所得稅率低約20%的法人稅率，藉此規避稅負。對此，車銀優方面曾回應表示，本案的主要爭議在於其母親所設立的法人公司是否屬於實質課稅對象，目前仍非最終確定並正式告知的案件，針對相關法令解釋與適用問題，將依照合法程序積極說明，藝人本人與稅務代理人也會誠實配合調查，盼能盡快釐清爭議。大家好，我是車銀優。因為最近與我相關的多項事件，讓許多人感到憂心與失望，對此我由衷的低頭致歉。透過這次事件，我也重新檢視自己身為大韓民國國民，在面對納稅義務時，態度是否已經足夠嚴謹，並深刻的自我反省。這幾天以來，我一直在思考，究竟該從何說起，才能讓因我而受傷的人，多少感受到我的歉意，因此也度過了一段反省的時間。我也擔心，若是長篇累牘的寫下這些話，會不會聽起來像是在辯解，反而讓大家更加疲憊，但最後我仍認為，針對這次事件，由我親自說明並道歉，才是應盡的責任。此刻的我，是在部隊內結束一天的作息後寫下這封信的。我目前正在服役中，但這絕不是為了躲避此次爭議而做出的刻意選擇。去年已經到了無法再延後入伍的狀況，因此在稅務調查程序尚未完全結束的情況下入伍。然而，這同樣也是因為我的不足所造成的誤解，對此我深刻感受到自己的責任。若我現在不是軍人的身分，我真的很想親自一一拜訪所有因這次事件而受到影響的人，低頭向各位道歉，因此才懷著這樣的心情，真誠的寫下這些話。在過去11年的漫長歲月裡，明明是缺點遠多於優點的我，卻因為大家毫不保留的愛與支持，才能站在如今這個名為「車銀優」的、過於珍貴的位置上。正因如此，雖然無法一一回報所有曾相信我、支持我的人，以及一路與我共事的許多人，但卻讓大家承受了巨大的傷害與疲勞，這份歉疚之情實在難以言喻。未來所有與稅務相關的程序，我都會誠實、認真配合；也會依照相關機關所作出的最終判斷，虛心接受結果，並承擔相應的責任。今後我會以更加嚴格的標準檢視自己，抱持著回報這些年來所受到的愛的心情，以更沉重的責任感生活下去。再次為帶來困擾一事，致上最深的歉意。2026年1月26日 車銀優 敬上