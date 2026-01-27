我是廣告 請繼續往下閱讀

聖安東尼奧馬刺本季在「斑馬」文班亞馬（Victor Wembanyama）的帶領下強勢崛起，目前以31勝15負高居西區第二，重返勁旅行列。為了把握文班亞馬的巔峰期並衝擊總冠軍，美國媒體《Fadeaway World》近日撰文建議，馬刺應在交易大限前採取「梭哈」策略，用一筆驚人的「8換1」包裹，向猶他爵士換來全明星前鋒「芬蘭司機」馬卡南（Lauri Markkanen），組成恐怖的歐洲雙塔衝擊冠軍。根據美媒提出的交易方案，馬刺將送出老將巴恩斯（Harrison Barnes）、強森（Keldon Johnson）、歐林尼克（Kelly Olynyk），外加2枚首輪選秀籤、2枚次輪籤以及1個首輪互換權，總計8項資產，只為換回現年28歲的馬卡南。這筆交易若成真，將宣示馬刺正式結束重建期，轉入「贏在當下」模式。畢竟季後賽是球星的戰場，僅靠文班亞馬一人獨木難支，而 馬卡南的加入將提供第二個穩定的全明星得分點。馬卡南本季打出生涯年表現，在出賽的33場比賽中，場均轟下27.9分、7.2籃板與2.2助攻，投籃命中率45.8％，外線命中率更高達37.1％，場均能投進2.6顆三分球。身高213公分的馬卡南是一位具備頂級投射能力的空間型長人，同時擁有面框突破與無球空切的技巧。根據美媒分析，馬卡南與文班亞馬的搭配堪稱天作之合，且具備三大優點，首先能拉開空間：兩人皆具備長程砲火，能將對手禁區防守徹底拉空，為後衛創造切入路徑。第二點是分擔進攻：當文班亞馬休息時，馬卡南有足夠能力獨自扛起球隊進攻大旗，第三點則是防守互補：雖然馬卡南非頂級護框者，但他移動腳步夠快，能覆蓋三分線防守；而禁區最後一道防線則由文班亞馬負責，形成完美互補。對於猶他爵士而言，雖然馬卡南表現亮眼，但球隊目前方針仍以重建為主，他的年齡與合約狀況未必符合爵士的長遠規劃。若能透過這筆交易換回年輕戰力強森以及大量選秀權，將有助於爵士加速重建腳步。