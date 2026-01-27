我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著2月5日NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日進入倒數階段，自由市場傳出震撼消息。根據《The Athletic》資深記者羅賓斯（Josh Robbins）報導，效力於華盛頓巫師隊的三屆全明星前鋒、2021年冠軍成員米德爾頓（Khris Middleton），預計將在交易截止日後與球隊達成買斷。然而，原本被視為頭號下家的洛杉磯湖人隊，卻因新版勞資協議（CBA）的嚴格限制，補強希望恐已化為烏有。現年34歲的米德爾頓本季薪資高達3320萬美元且合約即將到期。由於巫師隊已全面轉向以薩爾（Alex Sarr）為首的年輕化重建，加上米德爾頓近年受腳踝與膝蓋傷勢困擾，場均僅能貢獻9.8分、4.0助攻與3.2籃板，戰力已不復當年，但三分命中率仍維持在38.5%左右，仍可以在一些球隊擔任替補。美媒指出，巫師隊很難在截止日前為其找到合適的交易對象，買斷已成各界預期的最終結局。儘管外界曾盛傳湖人隊欲網羅米德爾頓來挽救全聯盟墊底的替補得分（場均僅26.0分），但薪資專家史密斯（Keith Smith）指出，湖人目前的財務狀況與新版CBA規則恐已將此路堵死。根據新規則，凡是總薪資超過「第一層硬上限（First Apron）」或「第二層硬上限（Second Apron）」的球隊，禁止簽下原合約金額高於當季「全額中產特例（1410萬美元）」買斷球員。米德爾頓3320萬美元的薪資遠超此限，讓身處硬上限警戒區的湖人失去簽約資格。湖人目前距離第一層硬上限僅剩不到100萬美元的額度，而簽下一名老將底薪約需216萬美元，除非湖人先透過交易清出薪資空間，否則根本無法開出合約。美媒分析指出，湖人隊極度渴望米德爾頓的季後賽經驗與外線能力。目前湖人第二陣容得分能力貧弱，場均26.0分遠落後於主要競爭對手如馬刺（40.4分）、雷霆（39.9分）與金塊（33.8分）。米德爾頓在公鹿隊時期的80場季後賽中，場均能貢獻20.6分、6.5籃板與4.8助攻，其全能的側翼技術被視為解決湖人替補荒的「救命稻草」，但如今礙於規則，湖人恐只能另尋他路。