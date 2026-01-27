我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曹西平（中）年輕時期與父母的合照，AI也還原了這個畫面。（圖／Jeremy 穿洞日常FB）

資深藝人曹西平在上個月29日於家中離世，消息震撼演藝圈，今（27）日舉辦告別式，眾多星友現身告別並送上花籃致意。而除了告別式外，他的乾兒子Jeremy也準備了直播「告別演唱會」，讓無法到場的粉絲一起送他最後一程，畫面一開始就是曹西平的過往照片與影片，之後還出現用AI做出的畫面，曹西平走到機場與已故父母站在一起，向大家揮手、與大家致上最後的道別，直接逼哭全網。曹西平告別式直播由吳建恆主持，在約10點半開始後，畫面先是出現曹西平過往的照片與影片，接著還用AI做出曹西平在這個年紀的畫面，並走向機場，他多年前已故的父母開心揮手歡迎兒子，曹西平也高興擁抱兩人，然後一起微笑向大家揮手道別，終於與父母團聚的模樣，瞬間逼哭眾人。而這也對應了他在年輕時期，與父母在相同地點合照的畫面，彷彿在表示曹西平獨自走過一切後，再度回到父母懷抱的模樣。曹西平乾兒子Jeremy在21日透過社群「Jeremy 穿洞日常」正式公告追思會資訊，透露追思會《率真・謝幕》將於今日上午10時30分在臺北市立懷愛館舉行，他在文中特別強調，四哥生前喜歡熱鬧、喜歡漂亮，因此希望大家「打扮得漂漂亮亮地來」，把這一天當作來看他的「最後演唱會」，而不是一場沉重的告別。而告別式當天，好友陳凱倫一早就現身送別，感慨：「他就是刀子嘴豆腐心的好人」。另外，綜藝天王吳宗憲、陳美鳳、小S、胡瓜等眾多星友也送上花籃致意，曹西平告別式現場也寫著招牌口頭禪「醜八怪！入場囉～嗶！嗶！嗶」，以熱鬧方式，來送曹西平最後一程。