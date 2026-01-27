洛杉磯湖人今（27）日客場對上芝加哥公牛，湖人本場比賽手感火燙，上半場打完就取得15分領先，東契奇（Luka Doncic）此戰繳出全場最高46分、7籃板、11助攻的「準大三元」表現，率領湖人終場以129：118擊敗公牛，拿下近期二連勝的同時，也斬斷公牛的4連勝。
東契奇手感火燙 首節就砍12分
首節東契奇8投5中，包含兩顆三分球，單節拿下12分，詹姆斯單節也拿下8分，公牛則是靠著團隊進攻緊咬比分，首節打完湖人36：31領先公牛，第二節公牛手感降溫，單節團隊僅拿下25分，湖人則是維持首節的好手感，團隊投進四記三分球，單節打出34：25攻勢，半場結束湖人69：56領先公牛。
公牛第三節一度縮小比分 東契奇單節爆砍16分
第三節公牛找回手感，懷特（Coby White）單節砍進三記三分球，一度將落後縮小至6分差，但東契奇展開進攻模式，單節飆進四記三分球拿下16分，幫助湖人再將領先拉開至15分。
末節公牛三分線10投僅2中，加上東契奇持續輸出單節再拿下8分，湖人將領先維持在雙位數，公牛在外線投不進的情況下，難以將比分拉近，最終湖人就以129：118擊敗公牛。
東契奇此戰拿下全場最高的46分、7籃板、11助攻的「準大三元」詹姆斯（Lebron James）拿下24分、5籃板，八村壘三分球5投4中，貢獻23分、7籃板；公牛方面，懷特拿下全隊最高的23分、5籃板、6助攻，多桑姆（Ayo Dosunmu）替補出發，拿下20分、3籃板，吉迪（Josh Giddy）今日同樣從板凳出發，拿下19分、6籃板、7助攻。
資料來源：《NBA》
