洛杉磯湖人今（27）日前往風城挑戰芝加哥公牛，雖然最終以129：118帶走勝利拿下二連勝，但高齡41歲的當家球星詹姆斯（LeBron James）卻上演了極具戲劇性的「雙面人」表現。他上半場如入無人之境狂轟20分，甚至激動怒吼隊友要球，創下41歲球員的半場得分新猷；但下半場體能斷崖式下滑僅得4分，所幸隊友唐西奇（Luka Doncic）第三節單節20分接管比賽，才驚險守住勝果。這場比賽詹皇彷彿開啟了時光機。不同於上一場對獨行俠直到末節才發力，此役他首節就切換至進攻模式，單節8分鐘內6投4中攻下8分，切入禁區的4次出手彈無虛發。進入第二節，老詹的手感更是發燙，不僅投進三分球，還上演持球一條龍上籃與兩次暴扣。他在短短4分鐘內連拿10分，甚至在被換下場前朝著隊友激情怒吼：「把球給我！」總計上半場詹姆斯5投9中，攻下20分、2籃板、1助攻與1抄截，這不僅是他本季半場得分新高，也讓他成為NBA歷史上首位在41歲高齡還能半場攻下20分的球員。然而，比賽進入下半場後風雲變色。公牛隊趁著湖人防守鬆懈，一波流將原本20分的落後縮小至僅差1分。這段期間詹皇體能明顯下滑，第三節一分未得，正負值數據也相當難看。就在球隊即將崩盤之際，湖人另一位超級巨星堂西（Luka Doncic）挺身而出。他單節狂飆20分，搭配八村壘（Rui Hachimura）的火力支援，幫助湖人重新將領先優勢擴大至15分，成功填補了詹皇熄火的火力空缺。第四節詹姆斯雖然靠著罰球拿到4分，但在運動戰中連續打鐵，且因體力不支被總教練瑞迪克（JJ Redick）換下休息。總計詹皇全場出賽33分鐘，19投9中（三分球4投1中、罰球6投5中），繳出24分、5籃板、3助攻與1抄截。雖然數據帳面不錯，但正負值卻是全隊尷尬的「-14」。不過，此役詹姆斯仍寫下另一項里程碑。他在公牛主場聯合中心（United Center）的生涯總得分正式突破1013分，成為該場館歷史上得分最高的客隊球員，持續堆高屬於他的「詹姆斯障礙」。