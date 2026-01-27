洛杉磯湖人今（27）日客場對上芝加哥公牛，在唐西奇（Luka Doncic）繳出46分、7籃板、11助攻的「準大三元」表現下，終場以129：118擊敗公牛，唐西奇在本場比賽也達成湖人生涯2000分的成就，值得一提的是唐西奇僅花65場比賽就達成此紀錄，打破由湖人上古神獸麥肯（George Mikan）所創下的75場紀錄。
寫下多項紀錄 麥肯成美國籃球傳奇明星
麥肯在1948至1956年，效力洛杉磯湖人前身明尼亞波利斯湖人隊，生涯拿下過5座BAA以及NBA總冠軍，入選過4次NBA全明星，3屆NBA得分王，同時也是NBA50大以及75大球星，是美國籃球歷史上的重要人物。
東契奇打破麥肯紀錄 正式成為湖人新門面
唐西奇在去年湖人與獨行俠的震撼交易中來到湖人，正值生涯巔峰的他，進攻火力方面無疑是聯盟頂尖水準，本季場均繳出33.4分、7.8籃板、8.7助攻的全面數據，在「詹皇」詹姆斯（Lebron James）面臨生涯尾聲，唐西奇將成為湖人新世代的看板球星。
如今，他不僅在湖人站穩腳步，更一舉超越麥肯，跨越一票湖人史上最偉大的傳奇名字，獨占隊史最快2000分的寶座。這不只是一項數據紀錄，更象徵著湖人新時代的正式到來。
資料來源：《The Sporting News》
