洛杉磯火箭隊今（27）日在主場展現強大的末節統治力，在兩大球星杜蘭特（Kevin Durant）與申京（Alperen Sengun）各砍33分的帶領下，以108：99擊敗曼菲斯灰熊隊。火箭隊在第四節打出一波21：9的決定性攻勢，不僅成功捍衛主場，也寫下近期六場比賽中的第五場勝利。本場比賽火箭中鋒申京展現了驚人的進攻效率，上半場7投7中，全場更是以17投15中的極高準星貢獻33分、9籃板與6助攻。杜蘭特同樣挹注33分，兩人合力撐起球隊進攻體系。儘管火箭與灰熊在上半場手感皆不理想，三分球命中率均低於25%，但火箭憑藉禁區優勢在第四節開局後迅速扭轉1分落後的劣勢。除了雙星發揮，小將湯普森（Amen Thompson）今日在組織端表現出色，送出全場最高的14次助攻並抓下8個籃板。今日稍早剛獲得2026 NBA新秀挑戰賽（Rising Stars）入選肯定的新秀謝潑德（Reed Sheppard），本場手感欠佳，11投僅2中（三分球7投0中）僅得4分，但他在場上的牽制力仍為隊友創造了不少空間。伊森（Tari Eason）則在替補席穩定貢獻17分。灰熊隊近期陷入低潮，今日落敗後已吞下三連敗，且近13場比賽輸掉10場。由於當家球星莫蘭特（Ja Morant）因左肘韌帶扭傷預計缺陣三周，灰熊的進攻顯得零碎。雖然傑倫·傑克遜（Jaren Jackson Jr.）與阿爾達馬（Santi Aldama）各得17分試圖抗衡，但末節火力斷層成為落敗主因。灰熊隊近期也深受極端天氣影響，周日對陣金塊的比賽因曼菲斯當地的嚴寒暴雪被迫延期，球隊節奏顯然受到干擾。陣中入選新秀挑戰賽的威爾斯（Jaylen Wells）與史班瑟（Cam Spencer）今日分別有12分與14助攻的表現。休士頓火箭隊將於周三（1月28日）繼續在主場迎戰聖安東尼奧馬刺隊，尋求延續連勝勢頭。而灰熊隊則將回到主場迎戰夏洛特黃蜂隊，試圖中止近期的連敗頹勢。