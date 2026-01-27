我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士於今（27）日客場背靠背出戰明尼蘇達灰狼，此役雙方當家球星柯瑞（Stephen Curry）與艾德華茲（Anthony Edwards）皆高掛免戰牌。儘管首節戰況膠著，但在前鋒藍道（Julius Randle）攻下全隊最高18分、7籃板，以及「法國巨塔」戈貝爾（Rudy Gobert）繳出15分、17籃板強勢「雙十」捍衛禁區的帶領下，灰狼展現強大團隊戰力，加上海蘭德（Bones Hyland）與里德（Naz Reid）的火力挹注，以及迪文森佐（Donte DiVincenzo）單場5記三分彈，灰狼自第二節拉開比分後便一路領先，終場毫無懸念以108：83大勝勇士，成功捍衛主場。比賽開局雙方陷入膠著，勇士隊靠著菜鳥長人波斯特（Quinten Post）與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）的內外線攻勢，一度取得14：8領先。然而灰狼雙塔隨即展現禁區破壞力，戈貝爾頻頻在籃下取分，Julius Randle 也飆進三分球緊咬比分。首節後段，灰狼後衛海蘭德表現活躍，不僅助攻里德投進超遠三分，自己也連續切入得手。首節結束，灰狼以21：20握有1分的微幅領先。進入第二節，灰狼攻勢全面甦醒。雖然勇士波斯特開局投進三分球一度反超，但灰狼「最佳第六人」里德手感火燙，連續飆進外線並上演灌籃秀，率隊打出一波高潮。反觀勇士進攻陷入當機，僅靠桑托斯（Gui Santos）零星取分苦撐。節末藍道接管比賽，他在最後兩分鐘內連續強攻禁區，並在半場結束前完成壓哨拋投。靠著這波猛烈攻勢，灰狼半場結束以53：38取得15分的大幅領先。易籃後，灰狼持續掌控節奏。雖然勇士試圖反撲，但灰狼前鋒麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）挺身而出，他不僅賞了對手麻辣鍋，進攻端更與藍道聯手發威，一度將領先擴大至19分（69：50）。勇士射手希爾德（Buddy Hield）手感冰冷甚至兩罰不進，三節結束灰狼已手握18分巨大領先。進入決勝第四節，灰狼攻勢並未停歇。面對前東家的迪文森佐手感熱得發燙，在比賽中段連續飆進兩記超遠三分球，幫助灰狼率先突破100分大關，將分差擴大至32分（100：68），也為本場比賽定調。終場灰狼就以25分之差血洗勇士。