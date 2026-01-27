韓國男團ASTRO成員車銀優捲入200億韓元（約新台幣4.7億元）逃稅爭議，形象重挫，廣告廠商陸續傳出切割動作。所屬經紀公司Fantagio今（27）日再度發表官方聲明，這也是繼車銀優26日透過IG發布道歉文後，時隔一天的第二次回應，針對相關爭議與外界質疑進一步說明，並強調：「未來若法律與行政上的判斷一旦結果確定，將依據結果，負責任配合後續處理。」
Fantagio二度發聲明 公司與車銀優會依法配合
Fantagio表示，因近期與公司及所屬藝人車銀優相關的狀況，造成外界擔憂，對此致上最深的歉意，坦言對於公司與藝人相關事宜所引發的爭議，「感到相當沉重的責任。」針對外界最關注的逃稅，Fantagio說明，案件目前正依循稅務機關的程序，仍處於確認真相階段，強調車銀優與公司皆會在必要範圍內誠實配合調查。
聲明中指出，待相關法律與行政判斷結果出爐後，公司與車銀優將依據最終結果，依法配合後續處分。
同時，Fantagio也對未經確認的傳言，呼籲外界避免無端揣測、散播未經證實的資訊，或進行過度放大的解讀，公司將以此次事件為契機，重新檢視藝人管理體系，補強並強化相關制度，盡最大努力避免類似爭議再次發生。
車銀優媽媽開空殼公司 逃稅200億道歉認錯
此前，車銀優已於26日透過IG向大眾低頭致歉，他坦言在面對納稅義務時，確實態度不夠謹慎，已深刻反省，讓粉絲與大眾失望感到自責。考量目前仍在服兵役的身分，他也補充表示，將誠實配合調查，努力釐清所有相關疑惑。
這起逃稅爭議，源自國稅廳於去年（2025）認定，車銀優的收入分別分配至Fantagio、媽媽設立的一人企劃公司，以及車銀優名下，但是母親設立的法人公司未具備實質營運功能，就是一間空殼公司，並據此通知追繳約200億韓元稅金。對此，車銀優方面已提出異議，並委任大型律師事務所，申請國稅機關在正式開出稅單前，重新檢視課稅是否合理，案件後續仍有待機關進一步判定。
📌Fantagio最新聲明全文
大家好，這裡是Fantagio。
近日因本公司及所屬藝人車銀優相關的多項狀況，讓許多人感到擔憂，對此我們致上誠摯的歉意。
對於因公司及所屬藝人相關事項而引發爭議一事，本公司深感沉重的責任。
目前所提出的相關案件，正依照稅務機關的程序進行中，仍處於確認事實關係的階段，經紀公司與藝人也各自在必要範圍內，誠實配合調查。未來若法律與行政上的判斷一旦結果確定，將依據結果，負責任配合後續處理。但對於部分人士提出的質疑，懇請外界避免無端揣測、散播未經確認的資訊，以及過度放大解讀。
本公司也將以此次事件為契機，再次檢視所屬藝人的管理體系，補強並強化必要系統，竭盡全力避免類似爭議再次發生。
謝謝大家。
資料來源：IG
📌Fantagio最新聲明全文
大家好，這裡是Fantagio。
近日因本公司及所屬藝人車銀優相關的多項狀況，讓許多人感到擔憂，對此我們致上誠摯的歉意。
對於因公司及所屬藝人相關事項而引發爭議一事，本公司深感沉重的責任。
目前所提出的相關案件，正依照稅務機關的程序進行中，仍處於確認事實關係的階段，經紀公司與藝人也各自在必要範圍內，誠實配合調查。未來若法律與行政上的判斷一旦結果確定，將依據結果，負責任配合後續處理。但對於部分人士提出的質疑，懇請外界避免無端揣測、散播未經確認的資訊，以及過度放大解讀。
本公司也將以此次事件為契機，再次檢視所屬藝人的管理體系，補強並強化必要系統，竭盡全力避免類似爭議再次發生。
謝謝大家。
