隨著2月5日NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日逼近，紐約尼克隊的交易動向再次成為全聯盟焦點。根據The Stein Line的Marc Stein的最新報導指出，尼克隊正積極評估交易取得波特蘭拓荒者隊明星後衛哈樂戴（Jrue Holiday）的可行性。這項潛在交易不僅是為了強化後場防守，背後更隱藏著招攬公鹿隊超級球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的長遠佈局。
哈樂戴成關鍵拼圖 尼克高層長期青睞
史坦透露，尼克隊高層長期以來一直是哈樂戴的「鐵粉」，認為這位六度入選年度防守陣容的後衛，能與當家控衛布朗森（Jalen Brunson）形成完美的後場搭檔。更重要的是，哈樂戴與字母哥曾在密爾瓦基共事並攜手奪冠，兩人私交甚篤。若尼克能成功引進哈樂戴，將大幅提升紐約對字母哥的吸引力，為未來爭取這位超級巨星「帶槍投靠」預作鋪路。
唐斯交易傳聞紛擾 尼克對外否認傳言
針對近期傳出尼克有意送走明星長人唐斯（Karl-Anthony Towns）的消息，報導指出尼克官方正努力淡化相關傳聞。《紐約郵報》記者邦迪（Stefan Bondy）表示，尼克目前並未主動將這位30歲的中鋒擺上貨架。
然而，多支競爭對手對此持懷疑態度，認為這僅是尼克的談判姿態。史坦分析，若市場出現極具吸引力的報價，尼克並不排除交易唐斯的可能性，目前球團正密切觀察唐斯在市場上的真實價值。唐斯本季場均貢獻20.5分、11.4籃板，合約將延續至2027/28球季。
尼克的小型交易與長遠野心
儘管大牌交易傳聞不斷，但與尼克關係密切的消息人士向史坦透露，球團目前的實際焦點可能更傾向於涉及亞布塞萊的小規模調整。然而，隨著字母哥經紀人變動等外圍因素發酵，尼克是否會提前啟動「哈樂戴計畫」以在超級巨星爭奪戰中搶占先機，將是未來幾天NBA辦公室與球探間熱議的話題。
消息來源：The Stein Line
