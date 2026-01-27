曾於2024年協助波士頓塞爾提克奪下隊史第18座總冠軍的功勳後衛哈樂戴（Jrue Holiday），今日首度披上波特蘭拓荒者戰袍重返TD花園球場。塞爾提克球團與全場球迷給予這位冠軍英雄最熱烈的歡迎，場面上演溫馨的致敬儀式，讓哈樂戴感性直呼：「這勾起了美好的回憶。」
全場起立鼓掌 冠軍紀錄片再現榮耀時刻
在今日拓荒者對陣塞爾提克的賽前熱身與球員介紹時，球場大螢幕多次播放哈樂戴的畫面，引發全場球迷震耳欲聾的歡呼。球團特別準備了一段精采的致敬影片，內容記錄了他在2024年季後賽的關鍵防守，以及奪冠後緊握奧布萊恩獎盃的經典瞬間。影片結束後，全場球迷起立鼓掌（Standing Ovation）長達數分鐘，哈樂戴也舉手向波士頓球迷致意。
哈樂戴在賽後受訪時表示：「在這裡的感覺就像家一樣。只要你為這座城市、這支球隊全力以赴，波士頓的球迷絕對會成為你最強大的後盾。看到影片時，那種特殊的感覺再次湧上心頭。」
交易背後的無奈 塞爾提克於財政壓力下割愛
哈樂戴於2023-24球季前加盟塞爾提克，隨即以卓越的攻守兩端實力成為奪冠拼圖。然而，受限於NBA嚴苛的新版勞資協議與「第二層硬上限（Second Apron）」豪華稅壓力，綠衫軍不得不在去年夏天將他與中鋒波辛傑斯（Kristaps Porzingis）送走。
儘管如此，本季的塞爾提克在核心泰托姆（Jayson Tatum）因阿基里斯腱傷勢缺陣的情況下，依然打出驚人韌性，目前穩居大西洋組首位，並暫居東區第2種子。今日比賽塞爾提克最終以102-94擊敗拓荒者，哈樂戴則在限時令下出賽24分鐘，貢獻14分。
賽後，哈樂戴與布朗等前隊友在場中央相擁致意，展現深厚的兄弟情誼。雖然哈樂戴已更換東家，但他留給波士頓的防守悍將精神與那座珍貴的冠軍獎盃，將永遠銘刻在TD花園球場的歷史中。對於塞爾提克而言，隨著季後賽接近，泰托姆能否及時回歸聯手布朗挑戰連霸，將是全城關注的焦點。
消息來源：Celtics on CLNS
