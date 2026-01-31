我是廣告 請繼續往下閱讀

▲翁倩玉在《陽光女子合唱團》中飾演楊玉英，因害死丈夫、兒子後入獄，女兒對她始終不諒解。（圖／何樂音樂YouTube）

▲羅文姬飾演的文玉奶奶被送去死刑前，最後一次回頭，對哭到聲嘶力竭的獄友們微微一笑，成了整片最催淚的高潮。（圖／車庫娛樂YouTube）

《陽光女子合唱團》電影資訊

上映日期：2025年12月31日（預計在2026年2月中旬下檔）

電影類型：劇情、音樂、勵志

片長：約 135 分鐘

導演：林孝謙（代表作《比悲傷更悲傷的故事》）

編劇：呂安弦

領銜主演：陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、孫淑媚、苗可麗、安心亞、陳庭妮、何曼希

劇情簡介：故事背景設定在女子監獄中，描述長期遭受家暴的惠貞（陳意涵 飾）因意外殺害丈夫入獄，並在獄中產下一女。為了能在女兒被送養前留下最後的回憶，惠貞決定與獄友們組成「陽光女子合唱團」。在一連串的訓練與衝突中，這群背負著不同過去的女性，透過音樂找到了自我救贖與和解的機會，展現出超越血緣的動人情誼。

《美麗的聲音》電影資訊

上映日期：2010年1月28日（韓國）

電影類型： 劇情、溫馨、音樂

片長：115 分鐘

導演：姜大奎（又譯姜帝圭，代表作《機密同盟》）

編劇：李勝妍、尹濟均、金輝、姜大奎、

領銜主演：金倫珍、羅文姬、強藝元、李多熙、張榮男

劇情簡介：女主角靜慧（金倫珍飾）在長期家暴下為保護腹中胎兒誤殺丈夫，在獄中產下兒子敏宇，卻因法律規定孩子滿18個月必須送往領養，讓她心急如焚。為了獲得與孩子外出見面的機會，靜慧決定在死刑犯指揮家文玉（羅文姬飾）的協助下成立女子合唱團，這群背景各異的女囚在歌唱中相互治癒，試圖在冰冷的高牆內譜出溫暖奇蹟，同時也迎來關於離別與救贖的感人終章。

國片《陽光女子合唱團》逼哭觀眾、好評不斷，更掀起影迷對原版韓片《美麗的聲音》的朝聖熱潮。台韓版本差異除了獄中出生的孩子性別不一樣外，最關鍵的改動莫過於最年長女囚的結局。這殘忍設定讓不少影迷觀後直呼：「原版的看起來比台版的更好哭」。《陽光女子合唱團》整體劇本改動不大，和《美麗的聲音》一樣，都是在講一群女囚在獄中發生的血淚交織故事。不少人看完台版後也回頭朝聖韓版，發現原來原作更加催淚。其中最關鍵的差異就在於由翁倩玉飾演的奶奶，，雖然帶有遺憾，但這生離死別的殘忍程度比韓版稍微低了一點。韓版電影中，相同角色由「國民奶奶」羅文姬飾演。一開始兒女都不能原諒她衝動犯下的罪刑，她自己也無法原諒自己，所以封閉內心，更選擇不碰音樂；結果卻被同房的獄友靜慧（金倫珍飾）打動，才答應擔任合唱團的指導老師兼指揮。怎料正當合唱團順利結束演出，她也與兒女見上面、一切事情都在往更好的方向發展時，。如此悲傷又令人無可奈何的結局安排，讓影迷看完都忍不住爆哭。加上演員哭戲的渲染力，即便劇情有些微不合理、過於美化囚犯的情況，大家都覺得瑕不掩瑜。看完韓版後台灣觀眾更紛紛在YouTube留言，「看來台版讓奶奶在病床上離世已經算很手軟了，如果是像這版的死刑執行，我一定哭出聲來」、「每看必哭，奶奶就像每個獄友的媽媽一樣，最後真的哭爛」、「國寶級演員羅文姬（演技）真的沒話說，大推」、「台版的只有流淚而已，看原版的卻爆哭，終於知道為什麼了」、「韓版後勁比較強、台版比較細膩」、「要是台版阿嬤結局改這樣，更虐」。《美麗的聲音》現在於車庫娛樂的YouTube頻道可免費收看，官方表示是「限時免費」，具體下架時間未公開，想線上看的民眾可把握機會觀看，或是到OTT平台MyVideo、Apple TV+付費也看得到。