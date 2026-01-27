我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA 傳奇球星「戰神」艾佛森（Allen Iverson）近期展開澳洲訪問行程，原意是推廣籃球文化並參與公益，孰料竟演變成一場公關災難。澳洲前 NBA 狀元球星博加特（Andrew Bogut）今日在社群媒體上公開發文，痛批某位 NBA 球員在澳洲行期間對人傲慢、未履行合約義務，隨後Reddit平台上更有自稱癌童家屬者發長文指證，該名球員正是艾佛森，其在墨爾本公益活動中對抗癌病童的冷漠表現，引發全澳輿論高度憤慨。博加特今日於 X（原Twitter）發布短文，雖然未直接點名，但語氣極其尖銳：「某位現役或退役NBA球員正在澳洲進行巡迴，但他對待人們的方式非常惡劣，且完全沒有履行預約和應盡的義務。在其他新聞中，天空是藍色的（意指這已是公開的秘密，不足為奇）。」此番言論隨即引發網友聯想。博加特指的事情應該和此前一位墨爾本的病童家屬在Reddit上的發有關，詳細記錄了1月22日在墨爾本Cavalo Prestige發生的一幕。家屬表示，活動是由名為「Challenge」的癌童支援組織與艾佛森經紀團隊共同安排。當天共有12名正在與癌症搏鬥的孩子，包括發文者患有ALCL淋巴瘤並正在接受化療的12歲弟弟，興高采烈地希望能與偶像見面。家屬指控，活動原定10:45開始，艾佛森卻一直待在錄音室錄製播客（Podcast）直到12:30。期間保安僅解釋艾佛森「今天心情不好」，拒絕出來見面。最終孩子們被帶上樓時，艾佛森竟拒絕家長入內，甚至拒絕為任何球、球衣簽名，全程未對病童說過一句話，連合照時都雙手插口袋、面無表情，不願與孩子們有任何互動或肢體接觸。家屬痛心表示，現場有家庭驅車6.5小時只為圓夢，最終孩子們卻是帶著悲傷離開。該名家屬怒斥：「他明知道這些孩子病得很重，卻連一點點努力或認同都不願意付出。他表現得好像自己高人一等，明顯不想跟這群生病的孩子有任何瓜葛。」