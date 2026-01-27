我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高溫對澳網的票房與周邊收益造成實質打擊。上周六的高溫已導致入場人數降至51048人，比前後幾天減少了逾1萬人。（圖／美聯社／達志影像）

澳洲網球公開賽（Australian Open）面臨極端熱浪考驗，墨爾本公園（Melbourne Park）氣溫飆升至攝氏40度以上，迫使官方再度啟動「極端高溫協定（Extreme Heat Protocol）」。儘管具備頂棚設施的球場能確保賽事進行，但酷暑已導致入場人數大幅縮減，預計今（27）日損失將高達100萬美元（約合新台幣3147萬元）。根據澳網官方使用的「熱壓力量表（Heat Stress Scale）」，今日指數已達到最高等級5級。該量表綜合考慮氣溫、輻射熱、濕度及風速，一旦指數達到5級，官方將立即暫停戶外球場的所有比賽，並關閉墨爾本公園內三大球場（Rod Laver Arena、Margaret Court Arena及ANZ Arena）的可伸縮頂棚。女單名將莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）今日以6：3、6：0擊敗對手後表示：「場上真的非常熱，我很高興官方後來關閉了頂棚，讓場館後方有更多陰影區。我想身為女性，我們可能比男生更強壯，所以他們必須為男生的比賽關閉頂棚，以免他們受苦！」她隨後開玩笑地補充。緊接在後的男單八強賽，由德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev）對戰美國小將田（Learner Tien），比賽全程在頂棚關閉的冷氣環境下進行。高溫對澳網的票房與周邊收益造成實質打擊。上周六的高溫已導致入場人數降至51048人，比前後幾天減少了逾1萬人。由於今日維多利亞省發布熱浪警報，35美元的地面票（Ground Pass）銷售緩慢，安檢隊伍明顯縮短。專家預計，門票、餐飲及周邊商品的銷售下滑將導致約100萬美元（約新台幣3150萬元）的潛在損失。儘管澳洲網球協會擁有重大中斷保險，但此次損失尚未達到理賠門檻。不過，憑藉擁有空調設施的三大屋頂球場，澳網仍能履行轉播合約、贊助協議及對持有主場館門票球迷的義務，將損失降至最低。