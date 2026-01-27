我是廣告 請繼續往下閱讀

▲直擊陶朱隱園！中工今（27）日開放媒體參觀，喊出全年銷售2-3戶的目標。（圖／記者徐銘穗攝）

▲隱私維安滴水不漏，陶朱隱園大門配備高科技人臉辨識系統。（圖／記者徐銘穗攝）

▲將10米瀑布搬進信義區！奔流活水與池中錦鯉，在繁華都心營造出寧靜一隅。（圖／記者徐銘穗攝）

▲ 庭園靈魂主角！樹齡逾500年的日本羅漢松，身價高達600萬元，由專屬樹醫生詹鳳春（圖）細心照料。（圖／記者徐銘穗攝）

▲堅持不灑農藥！庭園採自然農法復育生態，每年4、5月還能在此賞螢火蟲。（圖／記者徐銘穗攝）

▲不出國也有度假感，生態庭園深處的發呆亭，提供住戶遠離塵囂的放鬆空間。（圖／記者徐銘穗攝）

▲大廳氣勢磅礡，首見藝術品便是致敬北宋王希孟《千里江山圖》的創作，展現壯闊山河。（圖／記者徐銘穗攝）

▲▼大廳外圈廣達300坪，隨處可見藝術等級的頂級訂製家具，盡顯奢華品味。（圖／記者徐銘穗攝）

▲連牆面都極盡奢華！大廳牆面鑲嵌水晶，絕美裙襬造型牆後方，竟巧妙隱藏著公共女廁。（圖／記者徐銘穗攝）

▲全球獨一無二！俄羅斯新銳設計師打造的純銅鋼琴，在大廳自動演奏優雅樂章。（圖／記者徐銘穗攝）

▲超跑、救護車都能搭！巨型車梯頂部結合奇幻光影設計，宛如進入科幻電影場景。（圖／記者徐銘穗攝）

▲地下一樓設有獨特「膠囊感」造型電梯，貼心提供無障礙移動需求。（圖／記者徐銘穗攝）

▲室內恆溫泳池「春池」，大面落地窗引入戶外10米瀑布景致，游水時也能享受自然綠意。（圖／記者徐銘穗攝）

▲登上頂樓公共空間，台北101大樓近在咫尺，彷彿觸手可及。（圖／記者徐銘穗攝）

▲頂樓宴會廳以細膩的中國風屏風畫作區隔，畫中描繪恬淡山居生活，呼應「隱園」歸隱田園的意境。（圖／記者徐銘穗攝）

▲頂樓交誼廳上方懸掛竹編大型燈飾，光影交錯間流露東方禪意美學。（圖／記者徐銘穗攝）

▲擁有絕佳視野，陶朱隱園頂樓戶外陽台將信義區繁華夜景與台北101盡收眼底。（圖／記者徐銘穗攝）

開箱「旋轉豪宅」陶朱隱園！中華工程（2515）今（27）日開放媒體參觀「陶朱隱園」公共空間，一睹11.1億元豪宅的迷人風采。中工發言人程安慈表示，參觀客戶普遍最欣賞的是生態庭園。不只10米瀑布，還藏了一棵身價600萬元的百年日本羅漢松，大廳滿是藝術品等級家居，牆壁甚至還嵌水晶。程安慈表示，陶朱隱園目前每周來客約5到6組，全年目標希望至少銷售2-3戶認列，低樓層每坪開價300萬元起，管理費每坪600元，另車位管理費每個2000元／月。也就是，以每戶300坪、每戶搭配5個車位計算，入住陶朱隱園的地板價為9億元、每月管理費19萬元。本篇《NOWNEWS今日新聞》帶讀者以圖輯方式，一同開箱「台灣最頂豪宅」陶朱隱園生態庭園、一樓大廳、地下室游泳池與頂樓公共空間。