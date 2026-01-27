開箱「旋轉豪宅」陶朱隱園！中華工程（2515）今（27）日開放媒體參觀「陶朱隱園」公共空間，一睹11.1億元豪宅的迷人風采。中工發言人程安慈表示，參觀客戶普遍最欣賞的是生態庭園。不只10米瀑布，還藏了一棵身價600萬元的百年日本羅漢松，大廳滿是藝術品等級家居，牆壁甚至還嵌水晶。
每坪300萬起！入住最低門檻9億元
程安慈表示，陶朱隱園目前每周來客約5到6組，全年目標希望至少銷售2-3戶認列，低樓層每坪開價300萬元起，管理費每坪600元，另車位管理費每個2000元／月。也就是，以每戶300坪、每戶搭配5個車位計算，入住陶朱隱園的地板價為9億元、每月管理費19萬元。
本篇《NOWNEWS今日新聞》帶讀者以圖輯方式，一同開箱「台灣最頂豪宅」陶朱隱園生態庭園、一樓大廳、地下室游泳池與頂樓公共空間。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
