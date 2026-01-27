創下每戶 11.1 億元天價成交紀錄的「陶朱隱園」，空氣中究竟瀰漫著什麼味道？出發前，記者曾打趣說是「錢的味道」，但實際踏進這座費時多年打造的旋轉豪宅，撲鼻而來的卻是一股令人身心舒暢的植萃清香。設計師出身的威京總部集團行銷長張文賓親自揭秘，這是由台北在地 13 年品牌「ABOVTIME」為陶朱隱園量身打造的專屬訂製款，外界「有錢也買不到」。
松樹當基底！揭秘專屬香氛「桃隱森境」
一走進陶朱隱園大廳，迎面而來的是一股沈穩而優雅的氣息。張文賓指出，這款定名為「桃隱森境」的香氛，特別以「松樹」作為基底，呼應了中庭那棵身價600萬元的百年日本羅漢松，以及整棟建築豐富的垂直森林生態。這股自然的木質香氣，巧妙地在信義區的繁華都心中，營造出如同置身山林的靜謐感。
呼應市隱精神 只送不賣的頂級體驗
張文賓進一步分享，這款香氛是為了展現陶朱隱園「吸碳抗暖」與「城市隱園」的意境而生。不同於一般豪宅可能選用國際精品香氛，陶朱隱園選擇量身訂製，且這款味道市面上絕無販售，是真正專屬於訪客與住戶、外界「有錢也買不到」的頂級體驗。
台北在地品牌操刀 用氣味凝結時間
能被指標性豪宅相中欽點，背後的操刀品牌「ABOVTIME（時，間。）」其實是源自台北的在地品牌。創立於2013年，ABOVTIME 以「時間」為核心概念，風格簡潔、俐落且充滿細膩感，致力於打造與環境友好的香氛產品。
不同於市面上濃烈甜膩的香水，ABOVTIME 專注於天然成分，主打穩定、耐聞且具純淨感的氣味。其代表產品包括室內香氛噴霧、香氛蠟燭與線香，多以中性木質調為主，例如熱銷的「Sunshower」香氛蠟燭，便是強調在空間中創造出平衡狀態。此次與陶朱隱園的合作，正是將品牌「凝結時間」的哲學，完美融入這座傳世建築之中。
資料來源：ABOVTIME
