嚴苛潛規則：拒專業經理人、首重社會形象

▲中華工程發言人程安慈首度證實，陶朱隱園設有嚴格的「特殊審查」機制，若僅是專業經理人，即便財力雄厚也恐因「不在範疇內」而被婉拒。（圖／記者徐銘穗）

居住代價驚人！管理費加車位月付19萬

▲陶朱隱園一樓大廳充滿藝術氛圍，從訂製傢俱到藝術擺設皆造價不斐。每月19萬的管理費，主要即是用於維持這類「藝術住宅」的高規格維護與物管團隊人事成本。（圖／記者徐銘穗攝）

富豪不怕貴只怕被盯上！太高調成隱私殺手

台北信義區旋轉豪宅「陶朱隱園」第一戶以11.1億元賣出，但其實不是有錢就能成為住戶。中華工程（2515）27日揭開陶朱隱園神秘面紗，發言人程安慈受訪揭露內部「特殊審查」機制，直言婉拒專業經理人，鎖定金字塔頂端老闆。儘管月繳管理費高達 19 萬元，但富豪真正卻步的原因竟是「太高調」。想取得陶朱隱園看屋資格，光有名片還不夠。程安慈透露，中工內部設有嚴格的審核單位，當收到潛在客戶洽詢來電後，會啟動審查機制，甚至透過管道核實其國際聲譽。她更語出驚人地表示，客戶，如果是受僱的「專業經理人」，即便財力雄厚，也可能因為「不在範疇內」而被婉拒。除了身分地位，這項陶朱隱園特殊審查更看重人品。「」程安慈強調，建案精神取自陶朱公（范蠡），因此買家必須具備良好的公益形象；至於演藝人員，若形象良好且有經商背景，也有機會通過初審。通過了資格審查，還得扛得住驚人的持有成本。程安慈證實，陶朱隱園管理費暫定每坪 600 元，以 300 坪大戶型計算，每月需繳 18 萬元；加上每戶強制配售 5 個車位（每個車位月費 2000 元），住戶，不愧為全台最貴豪宅。目前的收費參考信義區行情，未來隨物管團隊擴編，費用仍有調整空間。儘管價格高昂，但對頂級富豪而言，錢不是問題，最大的心理障礙反而是「被關注」。程安慈坦言，目前遇到最大的銷售抗性就是陶朱隱園隱私問題，「。」許多潛在買家擔心，買了一戶就會被外界拿著放大鏡檢視，反而卻步。針對日前輝達執行長黃仁勳曾來賞屋的傳聞，中工則未正面證實，強調對客戶隱私採最高規格保護，僅表示會盡力開發所有潛力買家。目前陶朱隱園，中工目標今年