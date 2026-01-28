全台最貴豪宅的「陶朱隱園」，不只單戶交易價格達11.1億元，連庭園裡的一棵樹都身價不凡！這棵樹齡近500年的日本羅漢松，價值高達600萬元，甚至可抵南部一間房。專屬樹醫生詹鳳春揭露，為了讓這位「老爺爺」適應台灣氣候，光是移居前的馴化期就耗時6年之久。
500歲日本活古董！稀有身價揭秘
走進陶朱隱園的生態庭園，樹醫生詹鳳春指著眼前這棵姿態蒼勁的巨木介紹，這是來自日本的羅漢松，樹齡推估已有400至500年，堪稱是庭園中的「活古董」。詹鳳春分析，這棵樹之所以價值連城，主要來自兩大關鍵：第一是樹種的特殊性，第二則是樹齡已高達數百年，在自然界中非常稀有，因此身價水漲船高。
適應台灣氣候不易 馴化期長達6年
「這棵樹當初來到台灣，花了非常多年做馴化。」詹鳳春指出，由於日本與台灣的地理環境與氣候條件截然不同，高齡老樹要跨海移居並存活，能否適應是一大關鍵。
早在陶朱隱園進行綠化規劃初期，團隊就已找到這棵樹，但並非直接種入，而是先將其安置在特定地點進行長達5、6年的「馴化期」。直到確認這棵老樹完全適應台灣環境後，才將其正式移入庭園中最核心的位置，足見豪宅對於植栽規劃的極致講究。
