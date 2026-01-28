我是廣告 請繼續往下閱讀

500歲日本活古董！稀有身價揭秘

▲陶朱隱園的「鎮園之寶」雖僅約4-5公尺高，但樹齡已達500年。樹醫生指出，因羅漢松生長極為緩慢，濃縮了百年歲月，身價高達600萬元。（圖／記者徐銘穗攝、AI修圖示意）

適應台灣氣候不易 馴化期長達6年

▲陶朱隱園不僅是地標豪宅，更是一座「垂直森林」。整個社區共種植了約 2.3 萬棵喬灌木，從建築外觀就能感受到被綠意包圍的震撼，具體實踐了城市中吸碳抗暖的環保理念。（圖／記者徐銘穗攝）

全台最貴豪宅的「陶朱隱園」，不只單戶交易價格達11.1億元，連庭園裡的一棵樹都身價不凡！這棵樹齡近500年的日本羅漢松，價值高達600萬元，甚至可抵南部一間房。專屬樹醫生詹鳳春揭露，為了讓這位「老爺爺」適應台灣氣候，光是移居前的馴化期就耗時6年之久。走進陶朱隱園的生態庭園，樹醫生詹鳳春指著眼前這棵姿態蒼勁的巨木介紹，這是來自日本的羅漢松，樹齡推估已有400至500年，堪稱是庭園中的「活古董」。詹鳳春分析，這棵樹之所以價值連城，主要來自兩大關鍵：，在自然界中非常稀有，因此身價水漲船高。」詹鳳春指出，由於日本與台灣的地理環境與氣候條件截然不同，高齡老樹要跨海移居並存活，能否適應是一大關鍵。早在陶朱隱園進行綠化規劃初期，團隊就已找到這棵樹，但並非直接種入，而是。直到確認這棵老樹完全適應台灣環境後，才將其正式移入庭園中最核心的位置，足見豪宅對於植栽規劃的極致講究。