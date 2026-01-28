我是廣告 請繼續往下閱讀

▲艾頓在昨日對陣公牛的比賽中僅出賽22分鐘，繳出慘澹的6分、2籃板，且他在場時球隊淨負15分。（圖／美聯社／達志影像）

▲目前傳出湖人的潛在目標包括籃網隊的克拉克森（Nic Claxton）、獨行俠隊的加福德（Daniel Gafford）以及鵜鶘新秀長人米西（Yves Missi）。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人隊長期以來的中鋒荒似乎仍未因狀元長人艾頓（DeAndre Ayton）的加入而止步。儘管湖人隊在昨日（27日）以129：118擊敗公牛後奪下二連勝，但先發中鋒艾頓持續低迷的表現已讓管理層失去耐心。美媒與評論員紛紛呼籲湖人應在2月5日交易截止日前與其「分手」，並傳出已鎖定三名潛在的中鋒替代人選，包括籃網隊的克拉克森（）、獨行俠隊的加福德（）以及鵜鶘新秀長人米西（）。湖人本球季以1620萬美元的代價從買斷市場簽下前選秀狀元艾頓，原期盼他能撐起紫金軍團的內線。然而，艾頓在昨日對陣公牛的比賽中僅出賽22分鐘，繳出慘澹的6分、2籃板，且他在場時球隊淨負15分；對比之下，替補中鋒海耶斯（Jaxson Hayes）的正負值則高達+26。專家瓦特斯（Tyler Watts）在《Lake Show Life》撰文指出：「湖人隊唯一的選擇就是交易艾頓，情況正變得越來越糟。降為替補並沒有起色，現在唯一能做的就是放手。」前NBA冠軍中鋒帕金斯（Kendrick Perkins）也在播客節目中嚴詞批評艾頓的打球態度：「他在場上的表現令人不安，沒有展現任何運動員應有的拼勁與爆發力，這簡直是種恥辱。」數據顯示，艾頓在場時湖人的防守效率（Defensive Rating）高達117.7，在全隊僅優於拉拉維亞（Jake LaRavia）與文森（Gabe Vincent）。儘管他曾在1月18日對陣暴龍時有過25分的神勇表現，但隨後四場比賽徹底走樣，場均僅5.8分、6.5籃板，投籃命中率崩跌至34.4%。由於艾頓曾在本月初公開抱怨球權不足，目前他與教練團及球隊體系的裂痕似乎已難以修補。根據《ESPN》記者溫霍斯特（Brian Windhorst）與邦坦普斯（Tim Bontemps）的報導，湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）原本鎖定補強側翼，但現在中鋒位置的急迫性已與側翼並駕齊驅。目前傳出的潛在目標包括籃網隊的克拉克森（）、獨行俠隊的加福德（）以及鵜鶘新秀長人米西（）。然而，湖人手中僅剩一枚可交易的首輪選秀權，如何在資源有限的情況下，甩掉艾頓並換回真正能輔佐詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Doncic）的禁區守護神，將考驗佩林卡的操盤功力。