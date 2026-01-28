金州勇士隊在明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）不幸遭遇ACL（前十字韌帶）斷裂導致賽季報銷後，全隊陷入低迷氣氛。然而，美媒指出這或許並非賽季的終點。根據《The Sporting News》報導，勇士隊可以考慮利用巴特勒的合約發動一場「1換2」的震撼交易，目標是從布魯克林籃網隊手中取得總身價高達2.79億美元（約新台幣88.5億元）的雙人組合小波特（Michael Porter Jr.）和克拉克斯頓（Nic Claxton）。
填補側翼與禁區成勇士首要目標
勇士隊媒《Blue Man Hoop》分析師西蒙（Jack Simone）指出，雖然巴特勒受傷，但他即將到期的合約對重建球隊仍具吸引力。勇士隊目前面臨兩大核心問題：柯瑞（Stephen Curry）身邊缺乏穩定的第二得分點，以及禁區守護能力不足。
「勇士隊今年遇到了很多問題，」西蒙寫道。「他們需要解決很多問題才能與西部最強的球隊抗衡，並幫助柯瑞徵奪總冠軍。然而，如果金州勇士必須選出兩個最迫切需要解決的問題，他們最需要的可能是庫裡身邊穩定的得分點，以及提升中鋒位置的實力。」
波特、克拉克森可有效解決問題？
這份潛在的交易名單包括波特，他是頂尖的三分球專家，本季場均轟下24.9分，投籃命中率高達47.7%，三分命中率達38.9%。他優異的外線投射能為柯瑞拉開空間。而他208公分的身高以及運動能力，讓他擁有其他射手蠻有的優勢，只需要一點空檔就能獲得出手機會。
克拉克斯頓則是身高6呎11吋的運動型中鋒，是聯盟中防守效率極佳的內線支柱，不僅能守護禁區，更具備換防多個位置的能力，也能補充湖人的籃板能力。
波特在2021年和金塊隊簽下5年合約保證金額為1.72億美元的合約，最高實拿數字可達2.07億美元，當時他謙遜地表示「自己還配不上這一份合約」。但隨著聯盟薪資合約不斷飆漲，以及他的進攻技術的提升，他已慢慢追上當年合約的價值。至於克拉克斯頓則是在2024年和籃網簽下4年1億美元（約新台幣32.5億）的合約。
勇士瞄準柯瑞最後的奪冠視窗
西蒙強調：「如果勇士隊能同時得到波特與克拉克森，這將是解決本季問題的一大步。」雖然這筆交易可能不會讓所有球迷感到興奮，但波特的得分火力與克拉克森的防守威嚇力，能精準填補勇士隊目前在攻防兩端的短板，幫助柯瑞在競爭激烈的西區保持爭冠實力。
消息來源：The Sporting News
