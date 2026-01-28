第6屆世界棒球經典賽（World Baseball Classic）將於今年3月點燃戰火，力爭兩屆以來首度奪冠的美國代表隊，近期公布的陣容引發國際棒壇震撼。日本媒體《讀賣新聞》以「歷代最強」為題，盛讚美國隊集結了全大聯盟（Major League Baseball）最頂尖的戰力，擁有賈吉（Aaron Judge）坐鎮的恐怖打線，更突出的是還有兩名賽揚獎投手領軍的投手深度，將成為「日本武士隊」衛冕之路上的最大阻礙。
重砲雲集 賈吉領銜單季50轟打線
根據美國隊官網截至26日公布的名單，野手陣容由紐約洋基隊的精神領袖賈吉＝擔任隊長。賈吉生涯已累積368發全壘打，且剛於去年奪下生涯第3座美聯最有價值球員（MVP）。
除了隊長賈吉，打線中還包含舒瓦伯（Kyle Schwarber），他去年球季轟出56支全壘打，超越大谷翔平（Shohei Ohtani）成為國聯雙冠王；以及勞雷（Cal Raleigh），他去年球季以60發全壘打奪下美聯全壘打王；此外還有效力於道奇隊的強打捕手史密斯（Will Smith），具備豐富的世界大賽冠軍經驗。
投手陣容大升級 兩聯盟賽揚獎得主首度參戰
而最重要的是，與過往幾屆相比，美國隊本屆最明顯的強化在於投手陣容。去年包辦大聯盟美聯與國聯賽揚獎（Cy Young Award）的兩位頂尖強投皆已確定參戰，分別是左投斯庫巴爾（Tarik Skubal）與火球右投斯金斯（Paul Skenes）。
此外，包含巨人隊王牌韋伯（Logan Webb，去年15勝）以及雙城隊主力萊恩（Joe Ryan，去年13勝）等各隊頭牌先發也悉數在列。這組「全明星級」的投手輪值，徹底改寫了過去美國隊投手深度不及野手的刻板印象。
上屆WBC由楚奧特（Mike Trout）領軍的美國隊在決賽中以一分之差惜敗日本。本次接下隊長重擔的賈吉感性表示：「能有機會代表國家出賽是非常特別的事情，這讓我感到責任重大。」
日本媒體分析指出，美國隊在2017年曾於準決賽擊敗日本並最終奪冠，兩隊近年的交手紀錄皆為一分差的激戰。面對這支擁有單季60轟強打與頂尖賽揚投手的美國隊，日本代表隊若想達成衛冕，勢必得在接下來的集訓中拿出最高層級的表現。
消息來源：讀賣新聞
