我是廣告 請繼續往下閱讀

▲CT Amaze前往日本的名額有限，但安娜（左）卻認為這不是一種競爭。（圖／記者葉政勳攝 , 2026.01.27）

▲CT Amaze昨舉辦球迷見面會，36位人氣成員一字排開，陣容相當豪華。（圖／記者葉政勳攝 , 2026.01.27）

中華隊一級國際賽限定啦啦隊應援團CT Amaze去年底宣布成軍，6支球團一共36位女孩「組大團」，富邦悍將啦啦隊Fubon Angels兩位人氣成員安娜、卡洛琳昨日出席球迷見面會，談到首度被選進CT Amaze，成為幫國家應援的一份子，是完成加入啦啦隊的最終夢想，安娜甚至開玩笑地說，「收到消息很開心，以為自己眼花還是近視了。」安娜於2021年加入Fubon Angels，近年以招牌紅髮、科班舞蹈背景聞名，本次首度被選進CT Amaze，安娜笑說收到消息時，以為自己眼花或近視了。「抱持很期待心情跟大家見面、真的很開心，加入Fubon Angels到現在，是第一次為中華隊應援，這也算是達成個人目標與成就，不管有沒有去東京巨蛋或是美國，我都會一直為中華隊加油。」卡洛琳則透露，加入CT Amaze就像是完成啦啦隊最終夢想，「一開始收到消息，有點不敢相信，這是一個非常大的肯定，自己的努力有被看到，加入啦啦隊2年半，就被選進CT Amaze，加入啦啦隊時的最終夢想，就是成為幫國家應援的一份子，現在期待大於緊張。」由於CT Amaze最終僅會選出12位前往東京巨蛋現場為中華隊應援，其餘24位成員將在台灣直播派對陪伴球迷，因而前往日本的名額有限，但安娜卻認為這不是一種競爭，「我不會當成競爭，因為沒有去東京巨蛋的女孩，也會在台灣參加直播派對，跟著台灣球迷一起應援，所以不管有沒有機會去東京，我都會持續加油的。」卡洛琳也說，「不管有沒有被選到，如果屆時在台灣或任何一個角落，都會跟大家一起應援，心都跟著中華隊一起。」中華隊預賽第2戰就將遭遇大魔王日本，高機率碰上世界巨星大谷翔平，安娜、卡洛琳也很期待，「大谷翔平不用我們多說，當所有人的偶像站上去，變成我們的對手時，中華隊一定會全力去競爭，拿下晉級門票。」