ESPN名記史皮爾斯（Marc J. Spears）近日在節目中投下震撼彈，直言以目前情勢判斷，「字母哥可能已經打完他身穿NBA美國職籃（National Basketball Association）公鹿球衣的最後一場比賽」。

密爾瓦基公鹿與當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的未來關係，出現前所未有的劇烈動盪。公鹿近期狀況急遽下滑，近10戰僅拿下4勝，整體戰績跌至18勝26敗。上週對丹佛金塊一役，即便對手缺少尼可拉．約基奇（Nikola Jokic），公鹿仍以100：102吞敗。字母哥該戰繳出22分、13籃板、7助攻的全能數據，卻依舊無法帶隊止敗，還在比賽中拉傷小腿，預估至少缺陣4至6週。在戰績與健康雙重壓力下，ESPN《NBA Today》節目討論公鹿下一步時，原本僅聚焦是否該提前「關機」保護字母哥，但史皮爾斯的說法，直接將情勢推向交易層級。「我認為他已經打完最後一場公鹿的比賽了，」史皮爾斯在節目中表示。他進一步分析，從資產角度來看，現在不讓字母哥再上場，反而對公鹿更有利，「如果你現在就能交易他，從像亞特蘭大這樣的球隊，換回世代級資產，甚至是狀元或榜眼籤，這才是最大化價值的做法。若繼續讓他上場贏球，只會把高順位選秀權往後推。」字母哥本季出賽30場，場均28.0分、10.0籃板、5.6助攻，數據依舊維持MVP等級，但公鹿整體競爭力卻未隨之提升，也讓「圍繞他建隊是否已走到盡頭」的質疑浮上檯面。隨著2月5日交易大限逼近，聯盟對字母哥的關注不減反增。NBA內線消息權威馬克．史坦（Marc Stein）透露，即便字母哥因傷確定短期無法上場，仍有多支球隊持續嘗試在大限前與公鹿接觸，希望促成交易。史坦指出，部分球隊甚至評估在大限前完成交易，以避免後續市場競逐；而另一名名記傑克．費雪（Jake Fischer）則提出不同時間表，認為公鹿也可能選擇等到5月選秀樂透結果出爐後，再正式啟動「送走門面球星」的程序，以掌握2026年選秀資產的完整輪廓。目前，公鹿官方仍未對字母哥的去留給出明確方向，字母哥本人也未公開表態。但從史皮爾斯、史坦到費雪的連番訊息可以看出，聯盟內部已普遍將「字母哥可能離開密城」視為實質選項，而非單純謠言。