我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Toyz（右）與榕榕子（左）過去也有一段情。（圖／榕榕子IG@rongrongku、Toyz IG@toyzlol）

▲崔美娜秀是首位拿下地球小姐的韓國佳麗。（圖／崔美娜秀IG@minadori222）

《NOWNEWS今日新聞》為各位準備今（28）日的娛樂熱門話題搶先看，因販售大麻菸彈在台灣入獄服刑已1年9個月的香港籍網紅Toyz（劉偉健），傳出和交往多時的女星篠崎泫登記結婚，默默成為台灣女婿。據悉，兩人最初交往時，篠崎泫還疑似劈腿陳零九，導致被傷透心的Toyz一度改愛人妻辣模榕榕子。另外，韓國戀愛真人秀《單身即地獄5》中的女嘉賓崔美娜秀因在節目裡發展多條感情線，被冠上「海后」封號，她的個人背景也引發討論。據《鏡週刊》報導，人在獄中服刑的Toyz傳出已和篠崎泫登記結婚，成為台灣女婿，這讓他刑滿或申請假釋成功後，可以不用被驅逐出境，還能繼續在台灣發展，這招被視為Toyz入獄前早就計算好的人生規劃。而篠崎泫被問到結婚消息，並未否認，僅回應：「之後有好消息會跟大家說。」據悉，她目前居住的5000萬房產，Toyz也有出資贊助千萬，小倆口愛得相當高調。Toyz與篠崎泫在2024年5月中旬公開認愛，但兩人疑似從2023年開始就已交往，等於當年篠崎泫被爆介入陳零九與時任女友呼呼的戀情，遭影射是小三、狐狸精的同時，其實也幫Toyz戴上綠帽；這讓Toyz一度被傷透了心，改與另一名辣模人妻「榕榕子」約會。Toyz與身為三寶媽的榕榕子被拍到牽手照時，榕榕子甚至還未離婚，Toyz也被貼小王標籤。由Netflix推出的韓國戀愛實境節目《單身即地獄》第5季在1月20日開播，目前已公開第10集，男女嘉賓的感情線越來越清晰，其中一名高人氣女嘉賓崔美娜秀就被不少觀眾砲轟到處放線，根本是「海后」，甚至有網友痛罵她是綠茶。而崔美娜秀的身分背景也被挖出，她是出生在澳洲的韓國人，還是韓國首位「地球小姐」（Miss Earth，或譯世界小姐）選美冠軍。