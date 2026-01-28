洛杉磯快艇隊今（28）日傳出高層人事消息。根據《The Athletic》記者瓦登（Joe Vardon）與艾米克（Sam Amick）報導，快艇隊已與籃球營運總裁法蘭克（Lawrence Frank）達成多年續約協議。儘管合約細節尚未公開，但據信這是一份為期4年的長期合約，展現了老闆巴爾默（Steve Ballmer）對現有管理團隊的絕對信任。
從6勝21負到附加賽區 快艇觸底反彈
現年55歲的法蘭克自2017年起擔任快艇隊總裁，此前他曾任籃網與活塞總教練，並於2014年至2016年擔任快艇助理教練。快艇隊在本球季初期表現掙扎，一度陷入6勝21負的低谷，當時外界對法蘭克主導的「高齡陣容」充滿質疑。然而，老闆巴爾默始終維持定見，並於去年12月初便傳出有意續約管理層。
自12月20日擊敗湖人隊以來，快艇隊打出一波15勝3負的瘋狂氣勢，不僅戰績迅速攀升至分區第10名，更與5成勝率僅剩3場勝差，穩健邁向附加賽區。
雷納德、哈登雙星爆發 球隊重燃季後賽希望
快艇隊的觸底反彈與兩大球星的巔峰表現密不可分。前鋒雷納德（Kawhi Leonard）在過去15場比賽中場均轟下31.8分、6.7籃板、3.7助攻及2.4次抄截；後衛哈登（James Harden）則在連勝期間貢獻場均25.1分、8助攻與4.3籃板。雙星的穩定發揮證明了法蘭克在球隊建構上的眼光，也促成了這次續約。
除了法蘭克外，快艇隊預計也將向其他資深管理成員開出續約條件。在法蘭克的領導下，快艇隊展現了極強的韌性與危機處理能力。隨著球隊重回競爭行列，法蘭克將繼續主導快艇隊在2月5日交易截止日前的動作，目標是為雷納德與哈登尋找更合適的奪冠拼圖。
消息來源：The Athletic
我是廣告 請繼續往下閱讀
現年55歲的法蘭克自2017年起擔任快艇隊總裁，此前他曾任籃網與活塞總教練，並於2014年至2016年擔任快艇助理教練。快艇隊在本球季初期表現掙扎，一度陷入6勝21負的低谷，當時外界對法蘭克主導的「高齡陣容」充滿質疑。然而，老闆巴爾默始終維持定見，並於去年12月初便傳出有意續約管理層。
自12月20日擊敗湖人隊以來，快艇隊打出一波15勝3負的瘋狂氣勢，不僅戰績迅速攀升至分區第10名，更與5成勝率僅剩3場勝差，穩健邁向附加賽區。
雷納德、哈登雙星爆發 球隊重燃季後賽希望
快艇隊的觸底反彈與兩大球星的巔峰表現密不可分。前鋒雷納德（Kawhi Leonard）在過去15場比賽中場均轟下31.8分、6.7籃板、3.7助攻及2.4次抄截；後衛哈登（James Harden）則在連勝期間貢獻場均25.1分、8助攻與4.3籃板。雙星的穩定發揮證明了法蘭克在球隊建構上的眼光，也促成了這次續約。
除了法蘭克外，快艇隊預計也將向其他資深管理成員開出續約條件。在法蘭克的領導下，快艇隊展現了極強的韌性與危機處理能力。隨著球隊重回競爭行列，法蘭克將繼續主導快艇隊在2月5日交易截止日前的動作，目標是為雷納德與哈登尋找更合適的奪冠拼圖。
消息來源：The Athletic