隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日逼近，沙加緬度國王隊成為市場焦點。根據《Locked On Kings》記者James Ham最新報導，國王隊陣中多名球員陷入交易流言，其中以小將凱恩·艾利斯（Keon Ellis）最受青睞，有明尼蘇達灰狼、印第安納溜馬、波士頓塞爾提克、紐約尼克等多隊追求，而針對長期追逐目標庫明加（Jonathan Kuminga），國王隊的態度則出現了微妙轉變，不願做多復出選秀權。
艾利斯成市場搶手貨 塞爾提克、尼克等四強競爭
報導指出，目前有「一大群」球隊正積極詢問四年級後衛凱恩·艾利斯。James Ham點名包括灰狼、溜馬、塞爾提克與尼克在內的四支球隊是值得關注的潛在買家。
艾利斯之所以成為熱門目標，主因在於其僅2.3MM美元的到期合約，對於受限於第一層硬上限（First Apron）的爭冠球隊（如灰狼、波士頓、紐約）而言，是極易操作的補強籌碼。此外，艾利斯的鳥權將隨交易轉移，並於2月9日獲得提前續約資格。據悉，國王隊傾向換取一枚首輪末段選秀權。
庫明加爭奪戰 國王不加碼選秀權
在與勇士隊的談判中，國王隊雖然仍對前鋒庫明加保持興趣，但立場已轉趨強硬。Ham證實，國王隊現在拒絕在任何涉及庫明加的報價中放入選秀權。
消息來源透露，國王曾提議以德瑪爾·德羅展（DeMar DeRozan）一換一單挑庫明加，但由於勇士需額外加入球員以維持硬上限壓力，加上勇士對德羅展興趣缺缺，該交易目前進展緩慢。
拒絕波爾特業務 拉文離隊意願強烈
針對暴龍隊可能對沙波尼斯（Domantas Sabonis）發起的攻勢，消息指出國王對暴龍中鋒伯爾特（akob Pöltl）毫無興趣，主因是其背傷史與長達2029/30賽季的合約。不過消息來源表示，國王對於RJ·巴瑞特（RJ Barrett）有些興趣，值得注意的是，國王GM史考特·佩里（Scott Perry）曾在尼克時期選中過巴瑞特。
國王後衛拉文（Zach LaVine）強烈希望離開沙加緬度，但其頂薪合約是巨大障礙。原先傳出與公鹿交易（涉及庫茲馬與波提斯）的曙光，也因公鹿戰績低迷及阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的傷勢而顯得渺茫。
消息來源：James Ham
我是廣告 請繼續往下閱讀
報導指出，目前有「一大群」球隊正積極詢問四年級後衛凱恩·艾利斯。James Ham點名包括灰狼、溜馬、塞爾提克與尼克在內的四支球隊是值得關注的潛在買家。
艾利斯之所以成為熱門目標，主因在於其僅2.3MM美元的到期合約，對於受限於第一層硬上限（First Apron）的爭冠球隊（如灰狼、波士頓、紐約）而言，是極易操作的補強籌碼。此外，艾利斯的鳥權將隨交易轉移，並於2月9日獲得提前續約資格。據悉，國王隊傾向換取一枚首輪末段選秀權。
在與勇士隊的談判中，國王隊雖然仍對前鋒庫明加保持興趣，但立場已轉趨強硬。Ham證實，國王隊現在拒絕在任何涉及庫明加的報價中放入選秀權。
消息來源透露，國王曾提議以德瑪爾·德羅展（DeMar DeRozan）一換一單挑庫明加，但由於勇士需額外加入球員以維持硬上限壓力，加上勇士對德羅展興趣缺缺，該交易目前進展緩慢。
拒絕波爾特業務 拉文離隊意願強烈
針對暴龍隊可能對沙波尼斯（Domantas Sabonis）發起的攻勢，消息指出國王對暴龍中鋒伯爾特（akob Pöltl）毫無興趣，主因是其背傷史與長達2029/30賽季的合約。不過消息來源表示，國王對於RJ·巴瑞特（RJ Barrett）有些興趣，值得注意的是，國王GM史考特·佩里（Scott Perry）曾在尼克時期選中過巴瑞特。
國王後衛拉文（Zach LaVine）強烈希望離開沙加緬度，但其頂薪合約是巨大障礙。原先傳出與公鹿交易（涉及庫茲馬與波提斯）的曙光，也因公鹿戰績低迷及阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的傷勢而顯得渺茫。