2026年世界棒球經典賽（WBC）開打在即，巴西代表隊卻傳來壞消息。根據《ESPN》報導，剛以3年1.26億美元（約合新台幣39.2億元）重金轉戰紐約大都會隊的球星比薛特（Bo Bichette），為了專注於傷後的復健及適應新東家的守備位置，確定辭退本次經典賽，無緣率領巴西隊再創奇蹟。
天價合約與守備轉型 「備戰新球季」成退賽主因
現年27歲的比薛特出生於美國，父親為美國人，母親則是巴西人，他曾在2017年經典賽資格賽披上巴西戰袍，日前也曾表達強烈參賽意願。然而，計畫趕不上變化，比薛特在上賽季末段因左膝受傷必須長期休養，休賽季更從藍鳥隊轉投大都會。
《ESPN》分析指出，比薛特在大都會預計將離開熟悉的游擊防區，轉任二壘或三壘。在受傷剛痊癒且面臨守備轉型的雙重挑戰下，他決定優先參加大都會隊的春訓，而非投入經典賽這種高強度的正式比賽。
大谷苦主！聯盟安打王數據驚人
比薛特是聯盟頂尖的強打，曾在2021、2022年連兩屆榮膺美聯安打王，去年球季更繳出3成11的打擊率、18轟與94分打點的優異戰績。台灣球迷對他或許也不陌生，他在去年世界大賽第7戰，曾從大谷翔平手中敲出領先的逆轉三分砲，是大聯盟公認的強打者。
巴西隊時隔13年重返正賽 阪神翻譯成陣中奇兵
巴西代表隊去年在時任養樂多教練松元雄一的領軍下，成功突破資格賽，睽違13年再度重返經典賽正賽。雖然失去了核心大將比薛特，但陣中仍有亮點，包括效力於日職阪神虎隊的翻譯伊藤維多（Vitor Ito）預計將以球員身份參賽。具備日本社會人資歷的他，將擔任陣中游擊重任。
巴西隊本次被分配在B組，將與地主美國隊、墨西哥等強敵同組競爭，在失去比薛特這門重砲後，巴西隊的晉級之路恐將面臨嚴峻挑戰。
消息來源：《ESPN》
巴西隊時隔13年重返正賽 阪神翻譯成陣中奇兵
