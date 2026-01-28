丹佛金塊隊球迷終於迎來好消息。根據ESPN名記Shams Charania報導，因膝傷缺席長達14場比賽的三屆MVP尼古拉·約基奇（Nikola Jokić），目前傷勢復原進度良好，已正式進入回歸前的最後準備階段。
回歸進度表 預計下週重新評估
約基奇是在2025年12月29日對陣邁阿密熱火的比賽中，因左膝過度伸展而受傷。最初金塊隊設定的評估期為四週，而根據Charania周三的報導，球團預計將在約一周後對約基奇進行重新評估。
目前約基奇正處於「重返賽場進度（Ramp-up Phase）」的熱身階段。若一切順利，他最快有望在下週二再次對陣底特律活塞時披掛上陣。在此之前，他預計還會缺席對陣籃網、快艇與雷霆的比賽。
穆雷扮演稱職領袖 帶隊突圍
儘管約基奇長期缺陣，且陣中先發主力如戈登（Aaron Gordon）、布勞恩（Christian Braun）與強森（Cameron Johnson）均遭遇傷病困擾，但丹佛金塊在首年執教的總教練大衛·阿德爾曼（David Adelman）帶領下，展現了強大的韌性：
在約基奇缺席的14場比賽中，金塊取得了9勝5負（一說8勝4負）的佳績，目前以31勝15負與馬刺並列西區第二。主控穆雷（Jamal Murray）打出生涯代表作，在約基奇缺陣期間場均貢獻26分、7.3助攻，三分命中率高達44.8%，成為球隊無庸置疑的核心。
另外球隊新星華生（Peyton Watson）展現新星潛力，不僅招牌防守出色，進攻端也讓人驚艷，身價大漲。替補中鋒瓦蘭丘納斯（Jonas Valančiūnas）也及時康復，為禁區提供支撐。
出賽受影響 約基奇三連霸MVP夢碎？
雖然球隊戰績維持高水準，但約基奇重返賽場後，恐將無緣爭逐個人獎項。根據NBA自2023-24賽季起實施的規定，球員必須在例行賽出賽滿65場才有資格角逐年度MVP及年度最佳陣容（All-NBA）。
若約基奇再缺席4場比賽（目前累積缺席已達14-15場），他將自動喪失獲獎資格。然而，丹佛金塊明確表示，球員的長期健康與季後賽表現高於個人榮譽，他們不會為了爭取MVP獎項而冒險讓約基奇提前復出。
消息來源：Shams Charania
