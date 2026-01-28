我是廣告 請繼續往下閱讀

第六屆世界棒球經典賽（WBC）進入倒數計時，中華隊目前已進駐高雄左營國訓中心展開閉門集訓，目標直指邁阿密複賽。然而，國際博弈網站Bet365近日開出的晉級賠率卻給了中華隊一盆冷水。在強敵環伺的東京C組中，台灣的晉級看好度僅名列分組第四，不僅遠落後於美、日、韓，甚至連澳洲隊都被認為比台灣更有機會成為晉級黑馬。根據Bet365開出的C組預賽「晉級8強」的賠率，由低至高（看好度高至低）依序為日本、韓國、澳洲、台灣、捷克。其中日本賠率極低，幾乎被視為保送八強。若以「分組第一晉級」的賠率來看，台灣更是高達1賠26。顯示國際盤口認為在開放大聯盟球員參賽的規則下，中華隊儘管在12強中上演「賠率大逆襲」，但這次要在短期盃賽突圍具有極大難度。1.005（賠率極低，幾乎被視為保送八強）2.053.403.5012.00面對如此嚴峻的組別，韓國已傳出明確的戰術策略。綜合韓媒報導，韓國隊針對「5取2」的預賽制度，可能採取「棄日抓台」的極端戰略。由於預計難以撼動坐擁大谷翔平、山本由伸等豪華陣容的日本隊，韓國計畫在3月7日的「日韓大戰」中保留體力，將元兌仁、文東珠等韓職頂尖戰力，全力壓在3月8日與中華隊的正面交鋒。特別是在12強賽中曾被台灣打線重擊的高永表，近期更公開表態已調整至巔峰，目標在經典賽舞台完成復仇。儘管外界數據不樂觀，但台灣球迷對這份賠率顯得相當淡定。回顧2024年的世界棒球12強賽，中華隊在開賽前的奪冠賠率一度高達81倍，在12支球隊中排名倒數第5，然而最終卻一路過關斬將奪下世界冠軍。中華隊本次經典賽的首戰將於3月5日上午11時對戰澳洲，這場比賽已被視為「生死關鍵戰」。唯有拿下澳洲，中華隊才有本錢在後續面對日、韓強敵時，爭取晉級邁阿密的門票。