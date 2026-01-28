我是廣告 請繼續往下閱讀

▲熱火隊對莫蘭特的興趣依然存在，但僅願意付出泰瑞·洛齊爾（Terry Rozier）的到期合約作為核心酬碼。（圖／美聯社／達志影像）

▲灰熊隊希望能換回至少一枚未來的首輪選秀權，但考慮到莫蘭特目前正因傷休戰，且本季表現為生涯低谷，灰熊在談判桌上的籌碼有限。（圖／美聯社／達志影像）

隨著2月5日NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日進入倒數計時，曼菲斯灰熊隊球星賈·莫蘭特（Ja Morant）成為市場上最受關注的名字之一。儘管莫蘭特近期再次遭遇傷病困擾，且因場外爭議與耐用性問題導致交易價值處於低點，但邁阿密熱火隊似乎正盤算以「跳樓價」將這位全明星後衛帶回南海岸。根據NBA內部人士Matt Moore與Jake Fischer最新報導，熱火隊對莫蘭特的興趣依然存在，但前提是必須達成一筆「划算的交易（Bargain deal）」。報導指出，熱火總裁派特·萊利（Pat Riley）傾向於參考華盛頓巫師交易崔·楊（Trae Young）的廉價模式，僅願意付出泰瑞·洛齊爾（Terry Rozier）的到期合約作為核心酬碼，並搭配少數配角球員。熱火目前的策略非常明確，那就是絕不動用足以影響夏季追求「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的選秀權或核心資產。目前市場流傳的熱火報價架構可能包括：📍熱火獲得： 賈·莫蘭特📍灰熊獲得： 泰瑞·洛齊爾（到期合約）、賽門·馮泰奇奧（Simone Fontecchio，到期合約）、海梅·哈凱茲（Jaime Jaquez Jr.）以及受保護的首輪選秀權。雖然灰熊隊希望能換回至少一枚未來的首輪選秀權，但考慮到莫蘭特目前正因傷休戰，且本季場均19.5分、8.1助攻的表現為生涯低谷，灰熊在談判桌上的籌碼有限。熱火隊目前以25勝22負暫居東區第七，急需一名具備突破能力的超級巨星來提升進攻上限。莫蘭特曾有單場40分的爆發力，且他對熱火的「強悍文化」展現出濃厚興趣。據悉，莫蘭特甚至已在邁阿密購買了價值3.2MM美元的房產，這也為他潛在的加盟增添了不少想像空間。然而，若交易達成，熱火將面臨如何平衡莫蘭特與希羅（Tyler Herro）後場防守的問題。此外，洛齊爾目前因涉及FBI賭博調查而處於無限期離隊狀態，灰熊是否願意接手這份合約仍是未知數。