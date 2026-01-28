我是廣告 請繼續往下閱讀

▲車銀優逃稅200億韓元（約新台幣4.7億元），遭到5家代言商下架廣告切割。（圖／Facebook@fantagio group）

韓國「國寶級臉蛋」車銀優近日被爆逃稅200億，涉案金額創下韓國最高，引起許多爭議，向來形象良好的他也躲不過被品牌方切割，SSG.com、Abib、新韓銀行、Marithé François Girbaud、MyMAC等5個品牌紛紛下架廣告文宣，就連他和國防部合作推出的節目也被官方下架，雖他本人已經出面發文道歉，不過事件仍在繼續延燒中。車銀優逃稅爭議爆發後，他已經遭到廣告商切割，截至目前已有至少5家品牌選擇與其保持距離，包括SSG.com、Abib、新韓銀行、Marithé François Girbaud，以及教育品牌大成MyMAC，相關代言宣傳影片與貼文已陸續下架或轉為非公開狀態。不僅遭代言商切割，就連車銀優擔任國防部YouTube頻道「KFN Plus」節目《那一天的軍隊故事》的說書人，然而在逃稅疑雲擴大後，國防部已將他出演的4集節目全數下架，顯示事件影響層面已擴及公部門。根據國稅廳說法，車銀優被認定是透過母親名下設立的法人公司，簽署演藝活動支援相關合約，將原本屬於個人的演藝收入轉入法人帳下。稅務單位判定該公司「缺乏實體營運內容」，屬於紙上公司，主要目的在於規避最高可達 45% 的個人所得稅率，改以稅率相對較低的法人稅課徵，因此構成逃稅疑慮，涉案金額高達200億韓元。事件曝光後，車銀優於1月26日透過社群上傳道歉聲明，坦言因自身相關事件讓大眾感到憂心與失望，對此深感抱歉，並表示會藉此機會反省自己身為韓國國民，在履行納稅義務上的態度是否足夠嚴謹，他也強調，將虛心接受相關結果並承擔責任，同時，車銀優也澄清外界對其兵役的揣測，指出去年入伍是因依法已無法再延後，與稅務調查無關。車銀優的經紀公司Fantagio隨後發聲明回應，表示案件核心在於該法人是否屬於實質課稅對象，目前尚未收到最終的課稅確定通知，公司強調，相關法人並非空殼公司，已向國稅廳提出重新審視的請求，並呼籲外界避免在調查尚未完成前過度臆測。同時也坦承，未來將進一步強化藝人財務與管理制度。