波特蘭拓荒者今（28）日客場挑戰東區戰績墊底的華盛頓巫師。儘管拓荒者中國小將楊瀚森展現極高效率，不僅籃板與進攻籃板皆創下生涯新高，正負值更是全隊第一，但拓荒者末節後勁不足，最終以111：115爆冷不敵巫師。此役過後，拓荒者吞下3連敗，而巫師則成功終結了近期難堪的9連敗。此前因傷缺陣、甚至一度在新秀挑戰賽入選名單公佈後遭部分美媒質疑的楊瀚森，今日重回輪替陣容。在陣中長人羅威（Robert Williams）與里斯（Duop Reath）因傷缺陣下，楊瀚森全場替補出戰約12分鐘，雖然出手不多，但卻打出站上NBA舞台以來最驚艷一役。楊瀚森全場繳出6分、5籃板及1助攻，其中5個籃板刷新了他在NBA的生涯單場紀錄。他在首節與第三節多次利用出色的掩護與手遞手傳球為隊友創造機會。數據顯示，楊瀚森本場正負值高達+11，為全隊最高，再次以實力回擊外界對其入選新秀挑戰賽的質疑。除了楊瀚森的亮眼表現，老將哈勒戴（Jrue Holiday）也在本場比賽迎來重要里程碑。他達成了職業生涯第1500次抄截，成為NBA現役第9位進入「1500抄截俱樂部」的球員，展現他長年穩定的防守價值。內線戰力方面，拓荒者小將克林根（Donovan Clingan）制霸籃板，狂抓20個籃板，夏普（Shaedon Sharpe）則攻下全場最高的31分。然而，拓荒者在第四節陷入失誤泥淖，加上阿夫迪亞（Deni Avdija）雖然繳出17分、12籃板的雙十數據，卻也出現多次失誤，讓巫師有機可乘。巫師隊今日展現了極強的求勝欲望，新秀薩爾（Alex Sarr）全場砍下23分並送出關鍵火鍋，喬治（Kyshawn George）也在末節頂住壓力連續罰球命中，保住勝果。拓荒者在比賽最後1分鐘曾靠夏普連拿5分一度追至僅差1分，但隨著關鍵一球失手，加上巫師罰球穩健，拓荒者無力回天。這場勝利對巫師而言如久旱逢甘霖，也讓拓荒者進軍西區前八之路蒙上一層陰影。