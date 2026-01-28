我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Toyz和篠崎泫（如圖）傳出已經結婚。（圖／翻攝自篠崎泫IG＠hsyan0625）

香港實況主Toyz（劉偉健）因販毒案入獄服刑，近日被爆出他和篠崎泫其實已經完婚，篠崎泫甚至在內湖買下要價5000萬的豪宅，其中有1000萬還是由Toyz甜蜜贊助！據了解，Toyz在入獄前就已將積蓄與資產全權交由女方打理，有十足的信任與寵愛。這對伴侶過往的情史都很豐富，Toyz過往歷任女友都是女神，全是身材火辣的美人，他還曾自爆，和網紅奈奈的戀情，分手導火線竟然是因為林襄。回顧Toyz的過往情史，偏好的類型相當一致，清一色都是身材惹火的辣妹。他曾與香港辣模DJ樂宜交往5年，於2018年分手；隨後傳出與實況主湘湘熱戀，雖然當時未公開承認，但女方後來在直播中被問及分手時脫口認了「對」，間接證實戀情。而最廣為人知的一段，莫過於與奈奈的戀情，兩人一度論及婚嫁，卻在2022年黯然收場。Toyz曾自爆超尷尬的分手內幕，坦承先前在看守所期間，曾用臉書分身帳號將大頭貼換成「林襄」的性感照，結果被奈奈抓包。當時奈奈氣得寫信到看守所怒罵他：「你這個賤種，寧願看林襄照片DIY！」這件事成為兩人分手的最後一根稻草，也讓「林襄」意外成為Toyz情史中的關鍵字。不只Toyz情史豐富，篠崎泫的桃花也從未斷過。在與Toyz穩定交往前，她曾被捲入歌手陳零九與交往10年女友呼呼的分手風波，當時被外界指涉為導致情變的原因之一，引發不小爭議。如今她與Toyz攜手走過風雨，甚至傳出結婚喜訊，兩人的感情世界再次成為話題焦點。近期篠崎泫也傳出晉升有殼一族，在內湖買下豪宅，Toyz不僅大方贊助千萬頭期款，加上兩人傳出已低調完成結婚手續的消息。Toyz將身家財產交付給篠崎泫代管，證明了篠崎泫在他心中無可撼動的地位，也讓這段戀情從原本的外界不看好，轉變為如今的修成正果。