紐約尼克為了引進「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）可謂無所不用其極。根據資深記者史坦（Marc Stein）報導，尼克正打算從拓荒者交易來明星老將哈勒戴（Jrue Holiday）。此舉不僅是為了替布朗森（Jalen Brunson）尋找最強後場搭檔，更是看中哈勒戴與字母哥過去在公鹿攜手奪冠的深厚情誼，希望藉此成為招攬這位兩屆MVP投效紐約的「必殺技」。
三方交易浮現：布里吉斯與唐斯成關鍵籌碼
由於公鹿對尼克目前僅有的首輪籤（2026、2030）與唐斯（Karl-Anthony Towns）的單純報價並不滿意，第三方球隊拓荒者的介入讓僵局出現轉機。根據資深記者史坦（Marc Stein）最新報導，這筆震撼聯盟的三方交易藍圖如下。拓荒者渴望引進正值30歲巔峰的布里吉斯，為此願意出動手中儲備的2028至2030年首輪籤。這筆交易若成行，公鹿將獲得重建急需的選秀資產與即戰力球員。
紐約尼克得到： 字母哥、哈勒戴
密爾瓦基公鹿得到： 唐斯、尼克2枚首輪籤、拓荒者送回原本屬於公鹿的2028年首輪籤
波特蘭拓荒者得到： 布里吉斯（Mikal Bridges）
字母哥喊「賣我」？公鹿高層進退兩難
目前的密爾瓦基公鹿陷入了前所未有的棘手困境。字母哥日前宣布因傷缺陣4到6週，不僅退出全明星賽，也被外界解讀為正在對高層釋出「賣我」的信號。
勇士名將格林（Draymond Green）在Podcast節目中直言，公鹿雖然不想交易當家球星，但手上缺乏首輪籤導致補強寸步難行。字母哥表面傷停，實則可能是希望球團主動將他送走，好讓他在離隊時能保全名聲，這對現階段的公鹿來說，或許是止損的唯一出路。
哈勒戴的價值不只是防守！更是招攬字母哥的關鍵
現年35歲的哈勒戴本季在拓荒者仍能繳出場均15.3分、6.9助攻及1.4抄截的全面數據。他在2021年助公鹿奪冠後，輾轉效力塞爾提克並再度登頂，其防守價值與穩定性無庸置疑。對於尼克而言，雖然哈勒戴年事已高，但他與字母哥曾是最佳搭擋的默契，正是吸引字母哥加盟的強力誘餌。
消息來源：史坦（Marc Stein）
