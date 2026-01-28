我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約尼克今（28）日在主場以103：87擊敗沙加緬度國王，靠著第四節徹底壓制對手的表現，拿下近期在NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽3連勝。另外，米卡爾．布里吉斯（Mikal Bridges）貢獻18分，卡爾－安東尼．唐斯（Karl-Anthony Towns）則交出17分、11籃板的雙十成績，尼克在前三節打完72：72平手後，第四節以31：15的攻勢一舉帶走比賽。尼克在決勝節一開局就由唐斯命中三分球揭開攻勢，隨後再補上一記外線，帶動一波8：2的小高潮，比分拉開至80：74。雖然德羅展（DeMar DeRozan）一度將比分追近至90：85，但布朗森隨即挺身而出，先投進一記三分球，接著連續兩次中距離得手。在OG．阿努諾比（OG Anunoby）完成灌籃後，尼克已取得99：85領先。隨後國王吞下技術犯規，布朗森把握罰球機會，並在外線再度命中，完成一波13：0的決定性攻勢，直接將比分定調在103：85，勝負就此底定。國王此役由德羅展轟下全場最高34分，但整體外線手感冰冷，團隊三分球30投僅5中，命中率16.7%。羅素．衛斯布魯克（Russell Westbrook）替補貢獻14分，但他與德羅展合計三分球16投僅3中，無法在關鍵時刻提供火力支援，也讓國王吞下6連敗。此役另一個焦點，是尼克總教練麥克．布朗（Mike Brown）首次以尼克教頭身分擊敗上季將他解職的國王。