美國媒體採用了備受NBA高層推崇的DARKO進階數據模型，結合球員老化曲線與未來五年的薪資預測，計算出球員的「預期價值」與「實際薪資」之間的落差。以下是模型評估出聯盟目前水面下最嚴重的11張「毒藥合約」

1. Joel Embiid (費城76人)

2. Devin Booker (鳳凰城太陽)

3. Paul George (費城76人)

4. De'Aaron Fox (聖安東尼奧馬刺)

▲32歲的AD只要在場上仍是全明星與頂級防守者，但問題在於他無法全勤。（圖／美聯社／達志影像）

5. Anthony Davis (達拉斯獨行俠)

6. Jerami Grant (波特蘭拓荒者)

7. Patrick Williams (芝加哥公牛)

▲拉文（Zach LaVine）本季4750萬美元的年薪排聯盟第15，但其實際影響力價值恐僅約1400萬美元。（圖／美聯社／達志影像）

8. Zach LaVine (沙加緬度國王)

9. Domantas Sabonis (沙加緬度國王)

10. Jaylen Brown (波士頓塞爾提克)

11. Ja Morant (曼菲斯灰熊)

▲曼菲斯灰熊隊球星賈·莫蘭特（Ja Morant）近期再次遭遇傷病困擾，邁阿密熱火隊似乎正盤算以「跳樓價」將這位全明星後衛帶回南海岸。（圖／美聯社／達志影像）

在NBA的賽場上，擁有一支好的球隊取決於擁有好的球員，但要打造一支「冠軍級別」的球隊，關鍵則在於擁有「好的合約」。聯盟新版勞資協議（CBA）中「第二層硬上限（Second Apron）」的實施，避免簽下溢價球星變得前所未有的重要。為了量化合約價值，剩餘合約： 4年，2.435億美元 (第4年球員選項)預期價值： 9530萬美元價值落差： -1.492億美元分析： Embiid的健康狀況讓他成為最難預測的球員。即便本季前半段場均30分鐘、預估出賽46場，對於他長期的膝蓋舊傷來說仍顯樂觀。儘管DARKO顯示他仍具全明星身手，但作為聯盟薪資第二高（僅次於Curry）的球員，他必須打出MVP等級的表現才能匹配其薪資。然而，31歲的他身價逐年攀升，競技狀態卻可能逐年下滑。若是一份4年1億美元的合約會很合理，但2.44億美元的天價讓他成為榜首。合約： 5年，3.045億美元預期價值： 2.048億美元價值落差： -9970萬美元分析： Booker上榜或許令人驚訝，他仍是太陽進攻核心，DARKO也顯示他極具影響力。問題在於他是聯盟薪資第9高的球員，卻僅繳出前20名左右的表現，而非絕對的年度第一隊水準。本季三分命中率僅30%，效率不如以往。當他在33歲執行球員選項時，薪資將逼近7000萬美元，但模型預估屆時他僅值4000萬美元。合約： 3年，1.624億美元預期價值： 6620萬美元價值落差： -9620萬美元分析： 經歷了災難般的2024-25賽季後，George本季回穩成為稱職的先發，防守與外線皆有貢獻。但作為聯盟薪資第13高的球員（年薪5170萬美元），他今年就溢價了約3000萬美元。考量到健康史與預期的老化衰退，這張合約的價值只會持續下探。合約： 5年，2.602億美元預期價值： 1.682億美元價值落差： -9200萬美元分析： Fox是非常優秀的先發，但尚未達到穩定的全明星等級，本季真實價值約在3000萬美元左右，目前3710萬美元的年薪尚可接受。真正的災難在於續約生效後，明年起薪達5000萬美元，合約末期32歲時將領6200萬美元。對於擁有Stephon Castle和Dylan Harper兩位優質年輕後衛的馬刺來說，趁早脫手Fox或許是明智之舉。合約： 3年，1.753億美元預期價值： 8640萬美元價值落差： -8900萬美元分析： 32歲的AD只要在場上仍是全明星與頂級防守者，但問題在於他無法全勤。上季出賽51場，本季至今僅20場。任何期待他能打滿整季的球隊都在賭博，他的產出遠遠無法匹配聯盟第5高薪的身價。合約： 3年，1.026億美元價值落差： -8400萬美元分析： Grant本季找回了籃下手感與近40%的三分命中率，場均貢獻20分。然而，儘管體能條件優異，DARKO模型卻顯示他在防守端是巨大的負資產。雖然模型可能低估了他，但要匹配這份合約仍顯吃力。合約： 4年，7200萬美元預期價值： 0美元價值落差： -7200萬美元分析： 這可能是聯盟最糟糕的合約之一。其他溢價球員至少還能打，但Williams本季表現僅為「替代級別（Replacement-level）」，在季後賽球隊恐無法進入輪替。他能投空檔三分，但兩分球命中率低至36%，且運球容易失誤，防守也未達平均水準。公牛卻被這份合約鎖死至2028-29賽季。合約： 2年，9650萬美元預期價值： 2700萬美元價值落差： -6950萬美元分析： LaVine是天生的得分手，擁有40%的三分命中率與頂級切入爆發力。然而，進階數據長期不看好他，主因是糟糕的防守（DARKO評為聯盟倒數第4）以及無法讓隊友變得更好。本季4750萬美元的年薪排聯盟第15，但其實際影響力價值恐僅約1400萬美元。合約： 3年，1.364億美元預期價值： 6490萬美元價值落差： -6910萬美元分析： Sabonis本季受限於國王糟糕的陣容配置，無法發揮策應專長，加上缺乏護框能力的防守缺陷，讓他身價大跌。他的真實價值約年均2000萬美元，僅為實際薪資的一半。不過若能交易至適合的體系，他仍有機會回升價值。合約： 4年，2.362億美元預期價值： 1.677億美元價值落差： -6850萬美元分析： 這或許是模型誤判的案例。Brown本季在沒有Jayson Tatum的情況下，帶領塞爾提克高居東區第二，打出MVP級身手。但DARKO對其無球防守評價較低，將其定位為後段全明星。作為曾經的超級頂薪、現役第9高薪球員，模型認為其價值約在年均4000萬美元，與末年6500萬美元的薪資有落差。合約： 3年，1.266億美元預期價值： 6190萬美元價值落差： -6470萬美元分析： Morant自2023年後便未曾連續出賽7場，前兩季合計僅打59場，本季預估僅38場。即便樂觀預估出賽50場，其價值也僅值1900萬美元。加上爆發力衰退、三分命中率跌至生涯新低24%以及糟糕的防守，他在灰熊顯得心不在焉。或許轉隊能改善現況，但低出勤率始終是硬傷。