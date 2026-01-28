電影《陽光女子合唱團》全台熱映中，上映後話題不斷，票房更突破2.5億，不少人甚至二刷、三刷仍意猶未盡。各影城也抓緊這波熱潮，紛紛增加場次，有網友拍下《陽光女子合唱團》的場次表，一天竟有18場，與其他電影形成強烈對比，讓網友不禁笑喊：「這是台鐵時刻表嗎？」、「好像返鄉車潮加開班次」、「彰化的公車都沒這部密集」。
《陽光女子合唱團》票房破2.5億 電影院場次曝光超狂
《陽光女子合唱團》上映第4週，全台單週票房依然逼近1億台幣，社群上熱度不減。有網友拍下電影院的場次表，直呼：「陽光女子合唱團的場次也太狂了吧！」只見螢幕上《陽光女子合唱團》共有18場，與《尋秦記》、《天劫倒數2：大遷徙》等片有著強烈對比。
記者實際查詢後，像是台北京站威秀週五共開了22場，週六、日同樣火力全開，一天開了23場，相當驚人。線上購票部分，今日場次中，熱門位子也都已經賣得差不多，僅剩下前排以及左右兩邊。
值得一提的是，即使場次眾多，每場仍逼近全滿，有網友PO出線上訂位圖，好的位子幾乎已被選完，讓人直呼：「注意，是訂位人數還沒包括現場買票後進場的實際人數喔，平日欸！這電影大家是哭上癮了是嗎？」
其他人看完後留言笑喊：「好像返鄉車潮加開班次」、「不怕你重覆看，就怕你看不到」、「半小時就有一場」、「期待破5億票房」、「彰化的公車都沒這部密集」、「平日中午看還全滿，超級誇張」。
《陽光女子合唱團》太好哭 網路上發起「不哭挑戰」
《陽光女子合唱團》主角陣容強大，集結陳意涵、鍾欣凌、安心亞、苗可麗、陳庭妮等實力派演員，電影講述親情、友情更直接擊中觀眾的心， 不少觀眾都表示電影太好哭，根本止不住淚水，甚至在網路上發起「不哭挑戰」。
