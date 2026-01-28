我是廣告 請繼續往下閱讀

波士頓塞爾提克隊球星傑森·塔圖姆（Jayson Tatum）目前正因阿基里斯腱斷裂傷勢復健中，預計將於全明星賽後回歸。在休養期間，他受邀參加《The Pivot Podcast》節目，首度公開談論2024年巴黎奧運期間遭總教練史蒂夫·科爾（Steve Kerr）棄用的心路歷程，直言這段經歷對他造成了深遠的影響，那一年他帶隊拿下總冠軍、也是美國隊唯一入選年度第一隊的球員，但卻無法在球隊中獲得重用，讓他很挫折。塔圖姆在節目中坦言，2024年的奧運經驗與2021年東京奧運有著天壤之別。他細數當時的榮耀：「那時候我剛拿下NBA總冠軍，入選年度第一隊（First-team All-NBA），登上2K遊戲封面，甚至簽下了NBA史上最大合約。我感覺自己站在世界之巔，但到了奧運，事情的發展卻完全超乎預期。」在2021年東京奧運時，塔圖姆是僅次於杜蘭特（Kevin Durant）的隊內第二得分手；然而在2024年，身為當時美國隊陣中唯一的年度第一隊成員，他卻與哈里伯頓（Tyrese Haliburton）成為隊上上場時間最少的球員，多次在關鍵比賽中被「冰」在板凳上。塔圖姆透露，當時外界許多聲浪都在期待他回到NBA後能對決勇士隊與科爾，藉此完成「復仇」，但他表示當時的心情非常複雜：「每個人都跟我說：『嘿，我等不及看你痛宰勇士了，當你再次見到科爾時一定要殺翻他們。』但對我來說，我更在意的是：『那我現在的感受該怎麼辦？』」他強調，雖然最終美國隊贏得了金牌，他也與隊友建立深厚情誼，但作為一名貢獻私人時間為國效力的球星，在巔峰狀態下卻無法獲得應得的上場機會，讓他感到憤怒且難以釋懷。儘管塔圖姆仍在與傷病鬥爭，但塞爾提克隊本季表現依然強勁，目前暫居東區第二。在塔圖姆缺陣期間，賈瑪·穆雷（此處應指陣中核心如布朗等球員，或文中指稱之球隊體系）領軍打出全聯盟第二的進攻效率。隨著回歸日期漸近，塞爾提克球團並未在交易截止日前有大動作，正是因為將塔圖姆的傷癒復出視為季後賽最重要的「補強」。對於塔圖姆而言，跨過奧運被冰的心理障礙與阿基里斯腱的生理復健，將是他重回賽場後的兩大挑戰。