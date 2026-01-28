隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日倒數計時，休士頓火箭隊的補強動向再度引發熱議。儘管總教練烏度卡（Ime Udoka）對外聲稱不急於大改陣容，但根據《芝加哥太陽報》資深記者考利（Joe Cowley）報導，火箭正密切關注芝加哥公牛隊的26歲雙能衛懷特（Coby White）。此外，西區強權灰狼也對他有極大的興趣。
范弗利特報銷後很痛！阿門、謝潑德接班仍顯稚嫩
火箭本季在失去主控范弗利特後，後場組織陷入掙扎。雖然球團試圖將「防守怪物」阿門·湯普森（Amen Thompson）改造成控衛，並重用探花新秀謝潑德（Reed Sheppard），但兩人特色過於鮮明也導致缺陷明顯。阿門缺乏外線威脅，謝潑德則容易在防守端成為漏洞。
一旦核心杜蘭特（Kevin Durant）與申京（Alperen Sengun）遭到對手包夾，火箭的進攻往往會陷入當機。與目前在發展聯盟待命的戴維森（Isaiah Davis）相比，懷特具備更成熟的進攻創造力與37%的三分命中率，被視為現階段最完美的後場解答。
公牛後衛滿員、續約成關鍵 懷特身價上看3000萬美元
公牛隊之所以願意將懷特擺上貨架，主因是陣中後場人才過剩。隨著吉迪（Josh Giddey）、道蘇姆（Ayo Dosunmu）等人的崛起，懷特在公牛的發揮空間受到擠壓。
此外，懷特目前的3年3600萬美元合約即將到期，報導指出他正尋求一份年薪2500萬至3000萬美元的大約。對於公牛而言，續約壓力過大，但對於極需即戰力且薪資靈活度高的火箭來說，這無疑是個出手的絕佳時機。
公牛不擺爛！目標鎖定火箭、灰狼超新星
報導中進一步指出，公牛並非為了「擺爛」提高選秀順位而交易，而是希望將懷特、武切維奇（Nikola Vucevic）或道蘇姆（Ayo Dosunmu）等合約即將到期的球員，轉換成能與陣中基石吉迪（Josh Giddey）及潛力前鋒布澤利斯（Matas Buzelis）共同成長的年輕天賦。
這也能解釋為何交易傳聞中頻頻出現火箭隊的探花射手謝潑德（Reed Sheppard）、側翼悍將伊森（Tari Eason），以及灰狼的新秀後衛迪林漢姆（Rob Dillingham）與潛力球員香農（Terrence Shannon Jr.）等一眾新星。
火箭有望解放阿門回4號位！重組「快準狠」內線組合
若懷特成功入主休士頓，火箭的陣容將會迎來大調整。專家分析，懷特的到來將釋放阿門·湯普森回到最適合的大前鋒位置，利用頂尖的運動能力不講理地切入與爭搶籃板。
更關鍵的是，懷特的到來能讓小史密斯（Jabari Smith Jr.）可以回到他表現亮眼的5號位。回顧烏度卡執教首季，在申京受傷後，小史密斯與阿門組成的機動型內線，曾帶領火箭打出全明星賽後戰績聯盟第二的神蹟。屆時，火箭內線將擁有申京、卡佩拉（Clint Capela）與小史密斯三層保險，完全無需額外引進新中鋒。
消息來源：《芝加哥太陽報》
