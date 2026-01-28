我是廣告 請繼續往下閱讀

▲趙雅頓（左）留言力挺車銀優（右）。（圖／趙雅頓IG@arden_cho）

韓國男團ASTRO成員車銀優，因漫畫般的帥氣長相，而有「臉蛋天才」之稱，是廣告界的寵兒。不料近日他竟爆出逃稅200億（約新台幣4.7億元），涉案金額創下韓國最高，火速爆發爭議，雖然案件尚未查清，但他已遭多個品牌切割，形象大暴跌。不過車銀優在《獵魔女團》合作過的歌手Arden Cho（趙雅頓），竟出面逆風力挺他，但火速被韓網罵爆「外國人不要插嘴」。車銀優在爆出逃稅爭議後，雖然案件仍在調查中，本人也在軍中透過IG發文致歉，並承諾會配合調查，但仍無法平息輿論，不只遭到網友砲轟，就連多個品牌都馬上切割。不過在車銀優處於風口浪尖時，他之前在《獵魔女團》合唱過〈Free〉的美籍韓裔歌手兼「Rumi」聲演演員趙雅頓，竟出面為他說話，用英文留言力挺：「Always supporting you dongseng, Hwaiting！（我永遠支持你弟弟！加油！）」趙雅頓逆風發言的消息傳到韓網後，火速引發批評聲浪，不少人質疑趙雅頓根本不理解逃稅的嚴重性，就隨意煽動粉絲，加上趙雅頓還是外國長大的外國人，怒批她是瞎挺，「外國人來插什麼嘴」、「不懂就閉嘴」、「在美國逃稅也很嚴重吧」、「心疼的話妳幫他繳200億啊」等。據悉，趙雅頓在去年擔任Netflix超人氣動畫《獵魔女團》女主角「Rumi」的配音而走紅，跟車銀優合唱OST〈Free〉的翻唱版結緣，私下也培養出好感情，在去年車銀優入伍時，趙雅頓也發文喊話對方：「我弟弟要當兵了，為你送上滿滿的愛」，顯現宛如姐弟的好感情。車銀優的逃稅事件目前已越滾越大，向來形象良好的他也因此次爭議被品牌方切割，SSG.com、Abib、新韓銀行、Marithé François Girbaud、MyMAC等5個品牌紛紛下架廣告文宣，就連他和國防部合作推出的節目也被官方下架，雖然本人發文致歉，但仍止不住血，輿論持續延燒。