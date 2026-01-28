我是廣告 請繼續往下閱讀

▲天后蔡依林巔峰之作〈Pleasure〉獲Hit FM年度百首單曲的第五名，是榜單上唯一華語女性歌手上榜。（圖／Hit Fm聯播網提供）

備受樂壇矚目的「2025 Hit Fm年度百首單曲」票選結果今（28）日揭曉。為期15天、總投票數直逼1000萬票的全民音樂運動，最終由Netflix動畫《Kpop獵魔女團》的神曲〈Golden〉擊敗群雄奪下冠軍，創下史上首次西洋歌曲奪冠紀錄。在這波強勢的外語歌曲浪潮中，天后JOLIN蔡依林以巔峰之作〈Pleasure〉強勢攻佔第5名，成為前十名中唯一的華語女歌手。奪下冠軍寶座的〈Golden〉來自Netflix原創動畫電影《Kpop獵魔女團》（Kpop Demon Hunters）中虛擬女團HUNTR／X的代表作。該曲不僅在YouTube突破10億次觀看，更橫掃金球獎與奧斯卡提名。其洗腦歌詞「We’re goin’ up, up, up」傳遞爆棚正能量，被封為「超難翻唱神曲」。這也是繼1999年宇多田光、2009年Super Junior後，Hit Fm史上第三首外語冠軍曲，更是首支登頂的西洋歌曲，寫下歷史新頁。亞軍則由出道不到半年的韓國GenZ新男團CORTIS以〈GO!〉拿下。身為BTS師弟團，他們不僅顏值才華兼具，「吳麗萍好像搭丟賽」迷因哏引發病毒式傳播，在社群掀起熱議。BLACKPINK成員JENNIE則以展現自我的〈like JENNIE〉拿下季軍，團體新歌〈JUMP〉亦入選第9名，人氣居高不下。華語樂壇部分，天后JOLIN蔡依林表現最為亮眼。她以探討人性七宗罪的專輯同名曲〈Pleasure〉奪下第5名，是Top 10名單中唯一的華語女歌手。該曲不僅將罪與慾交織成重生的愉悅宣言，JOLIN更以此概念在大巨蛋打造了史詩級的「愉悅宇宙」演唱會，被譽為演唱會天花板。此外，她還有〈DIY〉（第16名）與〈Pillow〉（第29名）共三首單曲進榜，成績斐然。三金得主盧廣仲以療癒情歌〈太陽與地球〉拿下第4名，是本屆名次最高的華語男歌手。林宥嘉的〈怪情歌〉與JJ林俊傑的〈瞬間的瞬間〉分別位居第6、7名，展現創作才子的硬實力。而第10名則出現了「宇宙級」的夢幻名單，由周杰倫作曲、五月天阿信作詞，集結言承旭、吳建豪、周渝民等傳奇偶像合唱的〈恆星不忘 Forever Forever〉，跨越世代的情懷震撼全球樂迷。