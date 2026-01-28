我是廣告 請繼續往下閱讀

▲在唐西奇已簽下長期合約的背景下，湖人不再像去年那樣急於求成，而是將目光精準鎖定在未來的「超大補強」。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日倒數計時之際，《ESPN》權威名記溫霍斯特（Brian Windhorst）與湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）近日接連揭露了球團的交易計畫。紫金軍團本季除非能網羅可長期留隊的核心戰力，否則不排除交易大限前「按兵不動」，將子彈留到休賽季，屆時鎖定密爾瓦基公鹿巨星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）。溫霍斯特在Podcast節目《The Hoop Collective》中詳解湖人現階段的兩條路。第一種是「低價撿漏」，類似休賽期引進艾頓（Deandre Ayton）與史馬特（Marcus Smart）的模式，湖人傾向打包部分價值有限的到期合約，換取同樣合約即將到期的球員。這種策略既能微調即戰力，同時也能保持在夏天自由市場搶大物時薪資空間的靈活性。第二種則是「超強新援」，但條件非常嚴苛。該球員必須確保未來數年皆能留在洛杉磯。溫霍斯特直言，要找到既能提升戰力又能兼顧休賽期靈活性的方案非常困難，因此湖人大動作交易的可能性極低，繼續維持現有陣容才是目前主軸。湖人之所以不急於出手，關鍵在於籌碼的不足。目前湖人可動用的首輪選秀權僅有1枚，但只要撐過交易大限、進入休賽季，可交易的首輪籤將瞬間增加至3枚。這2枚籤的差距將決定湖人在談判桌上的底氣。管理層深信，屆時手中握有3枚首輪籤，才有資本去爭奪真正能改寫隊史命運的超級巨星。特別是近期身陷離隊風波的公鹿當家球星「字母哥」，已被視為湖人夏天的頭號目標，球團希望能組成「唐西奇（Luka Doncic）＋字母哥」的夢幻雙槍，確保不浪費唐西奇的職業巔峰。湖人隨隊記者布哈進一步透露，湖人管理層如今在談判中開始打模糊戰，主因是去年才剛「吃過大虧」。當時唐西奇加盟後，曾列出凱斯勒（Walker Kessler）、杜倫（Jalen Duren）等五大中鋒補強名單，不料消息洩漏，導致對手紛紛對湖人坐地起價，最終引進威廉姆斯（Mark Williams）也因傷不如預期，直到最後才撿漏艾頓完成補強。現在的湖人已經學會隱藏目標，對於建隊核心的長期搭檔挑選更具備耐心。在唐西奇已簽下長期合約的背景下，湖人不再像去年那樣急於求成，而是將目光精準鎖定在未來的「超大補強」。