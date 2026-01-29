隨著2月5日NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日進入倒數一周，ESPN薪資專家 Bobby Marks針對全聯盟30支球隊發布了最權威的交易分級指南。這份名單揭示了各隊這個賽季大智的計劃以及可用資產，並以此將這些球隊依可能的操作分成8個等級，金州勇士屬於「交易撮合者」，而洛杉磯湖人則在「雙時間軸計畫」之中。
湖人隊：唐西奇時代的「雙時間軸」計畫
對於洛杉磯湖人，Marks指出他們正處於兩難。短期內，湖人希望在詹姆斯（LeBron James）合約最後一年全力爭冠；長期而言，則必須保護未來的選秀權，以便圍繞盧卡·唐西奇（Luka Dončić）與里夫斯（Austin Reaves）重建。湖人手中擁有約4500萬美元的到期合約（如八村壘、文森等）以及2031或2032年的首輪籤可供操作，而且到了2027年夏天，薪資空間還將翻一倍，球隊可以觀望一下再決定後續操作。
勇士隊：庫明加的去留「三問」
金州勇士的動向取決於總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）如何回答針對喬納森·庫明加（Jonathan Kuminga）的三個核心問題：鑑於巴特勒（Jimmy Butler）賽季報銷，是否更有必要留下庫明加？是否該轉向尋找外線火力或增加前場高度？
哪種交易能避免承擔長期合約並維持在第二層硬上限之下？ 勇士目前急需內線支援，他們的封阻排名聯盟第23，二次進攻得分更是墊底。
金州勇士隊也面臨財務上的緊迫壓力，柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）和巴特勒（Jimmy Butler）的合約都只到下個賽季結束。他們將在休賽期擁有5個可交易的首輪選秀權，以及近1億美元的到期合約。
🏀第1級：受傷的全明星 (The Injured All-Stars)
📍球隊：獨行俠、灰熊
動態重點： 這些球隊擁有頂級交易籌碼，但球星卻受傷了。獨行俠針對 安東尼·戴維斯（Anthony Davis） 的交易談判仍在持續，但球團高層並不急於一時。灰熊隊則在考慮 賈·莫蘭特（Ja Morant） 的未來，他的交易價值正處於生涯低點，灰熊可能選擇在夏天才扣動扳機。
🏀第2級：交易撮合者 (The Dealmakers)
📍球隊：國王、勇士、公鹿、公牛、籃網
動態重點： 本梯隊是最可能在截止日前發生變動的球隊。
勇士： 庫明加（Jonathan Kuminga）提出交易請求，但吉米·巴特勒（Jimmy Butler）賽季報銷後，勇士正面臨「留下他」或「換取外線戰力」的兩難抉擇之中。
國王： 追求年輕化，凱恩·艾利斯（Keon Ellis）是交易市場的熱門詢問人選。
公鹿： 字母哥（Giannis Antetokounmpo）受傷後，球隊正考慮要補強即戰力還是乾脆放眼下個球季。
🏀第3級：變數最多的交易「外卡」球隊 (The Wild Cards)
📍球隊：老鷹、塞爾提克、溜馬、熱火、鵜鶘、拓荒者、暴龍
動態重點： 這些球隊的策略取決於一念之間。熱火在保留未來追求字母哥的資本與交易莫蘭特之間拉鋸；塞爾提克則在塔圖姆（Jayson Tatum）傷缺下表現超乎預期，球團可能透過交易增強深度，而非削減支出。
🏀第4級：底線的觀望者 (Watching the Bottom Line)
📍球隊：騎士、金塊、火箭、尼克、魔術、費城 76 人
動態重點： 受限於薪資壓力或硬上限。騎士與金塊因傷病困擾雖有需求，但因選秀權枯竭或薪資過高，很難有大型動作。尼克老闆則公開表態喜愛現有陣容，暗示截止日將相對安靜。
🏀第5級：雙時間軸計畫 (The Two Timelines)
📍球隊：湖人、快艇
動態重點： 在當下競爭與未來資產間保持平衡。
湖人： 圍繞詹姆斯爭冠是短線，但保護2031年後能圍繞 唐西奇（Luka Dončić） 重建的本錢是長線目標。
快艇： 正試圖處理保羅（Chris Paul）的合約問題，並清出未來薪資空間。
🏀第6級：中盤商 (The Middlemen)
📍球隊：黃蜂、爵士、巫師
動態重點： 累積選秀權與年輕資產。巫師交易來崔楊（Trae Young）後展現了操作彈性；爵士與黃蜂則擁有如柯林·塞克斯頓（Collin Sexton）等優質合約，這些球隊可能作為協助者參與三方交易。
🏀第7級：無首輪籤俱樂部 (The No First-Rounder Club)
📍球隊：灰狼、太陽
動態重點： 手中已無選秀權可動用。灰狼在逃離第二層硬上限（Second Apron）後，僅能尋求底薪球員或小額交易來補強板凳深度。
🏀第8級：別打給我，我會找你 (Don't Call Us, We'll Call You)
球隊：活塞、雷霆、馬刺
動態重點： 這些球隊擁有大量籌碼，但目前陣容穩定，不打算為了「做交易而做交易」。
雷霆： 已是冠軍競爭者，且不願破壞現有化學反應。
馬刺： 選擇繼續觀察文班亞馬（Victor Wembanyama）在季後賽邊緣的成長，而非急著引進老將。
消息來源：ESPN
我是廣告 請繼續往下閱讀
對於洛杉磯湖人，Marks指出他們正處於兩難。短期內，湖人希望在詹姆斯（LeBron James）合約最後一年全力爭冠；長期而言，則必須保護未來的選秀權，以便圍繞盧卡·唐西奇（Luka Dončić）與里夫斯（Austin Reaves）重建。湖人手中擁有約4500萬美元的到期合約（如八村壘、文森等）以及2031或2032年的首輪籤可供操作，而且到了2027年夏天，薪資空間還將翻一倍，球隊可以觀望一下再決定後續操作。
金州勇士的動向取決於總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）如何回答針對喬納森·庫明加（Jonathan Kuminga）的三個核心問題：鑑於巴特勒（Jimmy Butler）賽季報銷，是否更有必要留下庫明加？是否該轉向尋找外線火力或增加前場高度？
哪種交易能避免承擔長期合約並維持在第二層硬上限之下？ 勇士目前急需內線支援，他們的封阻排名聯盟第23，二次進攻得分更是墊底。
金州勇士隊也面臨財務上的緊迫壓力，柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）和巴特勒（Jimmy Butler）的合約都只到下個賽季結束。他們將在休賽期擁有5個可交易的首輪選秀權，以及近1億美元的到期合約。
📍球隊：獨行俠、灰熊
動態重點： 這些球隊擁有頂級交易籌碼，但球星卻受傷了。獨行俠針對 安東尼·戴維斯（Anthony Davis） 的交易談判仍在持續，但球團高層並不急於一時。灰熊隊則在考慮 賈·莫蘭特（Ja Morant） 的未來，他的交易價值正處於生涯低點，灰熊可能選擇在夏天才扣動扳機。
📍球隊：國王、勇士、公鹿、公牛、籃網
動態重點： 本梯隊是最可能在截止日前發生變動的球隊。
勇士： 庫明加（Jonathan Kuminga）提出交易請求，但吉米·巴特勒（Jimmy Butler）賽季報銷後，勇士正面臨「留下他」或「換取外線戰力」的兩難抉擇之中。
國王： 追求年輕化，凱恩·艾利斯（Keon Ellis）是交易市場的熱門詢問人選。
公鹿： 字母哥（Giannis Antetokounmpo）受傷後，球隊正考慮要補強即戰力還是乾脆放眼下個球季。
📍球隊：老鷹、塞爾提克、溜馬、熱火、鵜鶘、拓荒者、暴龍
動態重點： 這些球隊的策略取決於一念之間。熱火在保留未來追求字母哥的資本與交易莫蘭特之間拉鋸；塞爾提克則在塔圖姆（Jayson Tatum）傷缺下表現超乎預期，球團可能透過交易增強深度，而非削減支出。
📍球隊：騎士、金塊、火箭、尼克、魔術、費城 76 人
動態重點： 受限於薪資壓力或硬上限。騎士與金塊因傷病困擾雖有需求，但因選秀權枯竭或薪資過高，很難有大型動作。尼克老闆則公開表態喜愛現有陣容，暗示截止日將相對安靜。
📍球隊：湖人、快艇
動態重點： 在當下競爭與未來資產間保持平衡。
湖人： 圍繞詹姆斯爭冠是短線，但保護2031年後能圍繞 唐西奇（Luka Dončić） 重建的本錢是長線目標。
快艇： 正試圖處理保羅（Chris Paul）的合約問題，並清出未來薪資空間。
📍球隊：黃蜂、爵士、巫師
動態重點： 累積選秀權與年輕資產。巫師交易來崔楊（Trae Young）後展現了操作彈性；爵士與黃蜂則擁有如柯林·塞克斯頓（Collin Sexton）等優質合約，這些球隊可能作為協助者參與三方交易。
📍球隊：灰狼、太陽
動態重點： 手中已無選秀權可動用。灰狼在逃離第二層硬上限（Second Apron）後，僅能尋求底薪球員或小額交易來補強板凳深度。
球隊：活塞、雷霆、馬刺
動態重點： 這些球隊擁有大量籌碼，但目前陣容穩定，不打算為了「做交易而做交易」。
雷霆： 已是冠軍競爭者，且不願破壞現有化學反應。
馬刺： 選擇繼續觀察文班亞馬（Victor Wembanyama）在季後賽邊緣的成長，而非急著引進老將。