NBA美國職籃（National Basketball Association）聖安東尼奧馬刺隊陣中極具個人特色的前鋒索漢（Jeremy Sochan），在聖城的日子恐怕已進入倒數計時。

馬刺自2019年起馬刺選中的12名首輪秀中，已有5名不再隊中，且剩餘球員除文班亞馬（Victor Wembanyama）、卡斯特（Stephon Castle）外，多數表現平平。

聖安東尼奧馬刺隊在交易截止日前夕投下震撼彈。根據知名記者Marc Stein報導，曾被視為球隊重建核心的22歲前鋒傑瑞米·索漢（Jeremy Sochan），已正式獲准與經紀團隊共同尋求交易，這也宣告了這場為期四年的養成實驗恐以失敗告終。而馬刺自2019年以來，球隊選中的12名新秀已有5人離隊。22歲身高203公分的索漢在2022年以第9順位之姿進入馬刺，前兩個賽季是隊內不可或缺的先發，甚至曾被波波維奇教練委以「先發控球」重任。然而他這幾季成長停滯，命中率始終無法提升，本賽季他在總教練強森（Mitch Johnson）麾下完全失寵。索漢本季上場時間暴跌，場均僅出賽13.1分鐘，貢獻生涯最低的4.2分、2.7籃板。個人進攻端也陷入瓶頸，三分命中率僅28.7%，在強調空間的現代球風中顯得格格不入。他在過去24場比賽中僅出賽11場，且多數時間在垃圾時間登場。目前傳出紐約尼克隊對這名擁有防守韌性且年僅22歲的前鋒感興趣，希望能以低價補強前場深度。隨著索漢要求離隊，馬刺自2019年起馬刺選中的12名首輪秀中，已有5名不再隊中，且剩餘球員除文班亞馬（Victor Wembanyama）、卡斯特（Stephon Castle）外，多數表現平平。Reddit上有馬刺球迷抱怨，球隊近年從首輪樂透籤選中的普里莫（Primo）和索漢（Sochan）身上幾乎毫無收穫，又把選秀權浪費在布萊克·衛斯理（Blake Wesley）、馬拉奇·布蘭漢姆（Malaki Branham）、喬·威斯坎普（Joe Wieskamp）、哈里森·英格蘭姆（Harrison Ingram）等人身上，直言只能慶幸馬刺總管布萊恩·萊特（Brian Wright）確實有好手氣能抽中高順位簽。選中文班亞馬（2023年狀元）與哈波（Dylan Harper，2025年榜眼）是全聯盟都不會錯過的選擇，並非馬刺球探系統的功勞。對比黃蜂隊選中波爾（LaMelo Ball）與米勒（Brandon Miller）的眼光，開始有聲音批評馬刺重新崛起只是「運氣好」。