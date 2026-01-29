我是廣告 請繼續往下閱讀

▲奧蘭多魔術隊為了向曼菲斯灰熊收購射手德斯蒙德·貝恩（Desmond Bane），付出了極其高昂的代價，他們給出了4枚未來首輪選秀權、1個首輪選秀權交換權（Pick Swap）和即戰力球員（當時為KCP與Cole Anthony）。（圖／美聯社／達志影像）

▲對於圍繞詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Dončić）建隊的湖人來說，瓊斯是防守端的夢幻拼圖。（圖／美聯社／達志影像）

▲相對於籃網隊價格高昂的波特（Michael Porter Jr.），勇士內部更看好墨菲。（圖／美聯社／達志影像）

隨著2月5日交易截止日逼近，洛杉磯湖人與金州勇士正積極尋求側翼補強，但根據資深記者 Marc Stein 的最新報導，紐奧良鵜鶘隊已為陣中兩大核心瓊斯（Herb Jones）與墨菲（Trey Murphy III）標上了令人望而生畏的天價，堅持拿到貝恩（Desmond Bane）相同等級的包裹——也就是5個首輪（其中一個是互換權）加2名即戰力——才可能放人。這項標竿起源於2025年夏天，當時奧蘭多魔術隊為了向曼菲斯灰熊收購射手德斯蒙德·貝恩（Desmond Bane），付出了極其高昂的代價，他們給出了4枚未來首輪選秀權、1個首輪選秀權交換權（Pick Swap）、即戰力球員（當時為KCP與Cole Anthony）。目前鵜鶘隊雖然戰績低迷位居西區末段，但總管喬·杜馬斯（Joe Dumars）手中握有主動權，因為瓊斯與墨菲皆剛簽下長約。除非有球隊願意掏空選秀權庫存，否則鵜鶘並無迫切出手的壓力。對於圍繞詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Dončić）建隊的湖人來說，瓊斯是防守端的夢幻拼圖。本季瓊斯場均貢獻12.8分、1.7抄截，是全聯盟頂級的「3D」側翼。湖人目前僅剩2031或2032年的首輪籤可供動用。總管羅伯·佩林卡（Rob Pelinka）一直謹慎對待「贏在當下」的交易，不願為了瓊斯一人徹底斷送未來。湖人的「B計畫」是：若鵜鶘不降價，可能轉向如艾利斯（Keon Ellis）等要價較低目標，或保留預計在夏天釋出的4,000萬美元薪資空間，屆時湖人將有能力直接簽下大牌自由球員或參與「字母哥」爭奪戰。勇士方面，同樣在尋求能持球且具備高度的鋒線。相對於籃網隊價格高昂的波特（Michael Porter Jr.），勇士內部更看好墨菲。據悉勇士願意為墨菲出價「2個首輪籤」，並搭配庫明加（Jonathan Kuminga）或穆迪（Moses Moody），但這與鵜鶘要求的價碼仍有巨大落差。考慮到柯瑞（Stephen Curry）即將年滿38歲，勇士雖急於補強，但若像魔術那樣一次送出4枚以上首輪，對後柯瑞時代的風險實在太大。業界普遍認為，鵜鶘喊出這種報價本質上是在傳遞「非賣品」訊號。由於瓊斯與墨菲的合約價值極高（均薪低於3,000萬美元），在薪資上限飛漲的年代，這對重建球隊來說是最好的資產。除非截止日前有球隊真的「瘋了」送上4個首輪，否則這兩名側翼預計都將留在紐奧良。